https://ria.ru/20251203/peskov-2059485826.html
Путин даст интервью индийским СМИ в среду, сообщил Песков
Интервью президента России Владимира Путина с индийскими СМИ будет записано в среду, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2025
россия
индия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059292418.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
Россия, Индия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
