Рейтинг@Mail.ru
Песков допустил посещение иностранными журналистами Красноармейска - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/peskov-2059483011.html
Песков допустил посещение иностранными журналистами Красноармейска
Песков допустил посещение иностранными журналистами Красноармейска - РИА Новости, 03.12.2025
Песков допустил посещение иностранными журналистами Красноармейска
Посещение иностранными журналистами Красноармейска и Купянска может быть организовано при необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:44:00+03:00
2025-12-03T12:44:00+03:00
общество
красноармейск
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:93:3007:1784_1920x0_80_0_0_0b1cd6f0bb29aea24a24fa29f190a5f6.jpg
https://ria.ru/20251203/peskov-2059481877.html
красноармейск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, красноармейск, россия, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Красноармейск, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков допустил посещение иностранными журналистами Красноармейска

Песков допустил посещение иностранными журналистами Красноармейска и Купянска

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Посещение иностранными журналистами Красноармейска и Купянска может быть организовано при необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил иностранных журналистов убедиться, кто реально контролирует Красноармейск, а также посетить Купянск. Он подчеркнул, что Россия готова провести по всем кварталам Красноармейска журналистов, в том числе западных.
"Желающие это могут сделать, это при необходимости могут быть организованы такие посещения. Тем более, представители наших СМИ там работают, продолжают работать, несмотря, конечно, на достаточно большую опасность. Пока нам неизвестно о каких-то желающих, но мы не сомневаемся, что со временем они появятся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю об откликах от иностранных СМИ поехать в Красноармейск и Купянск.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Песков раскритиковал одержимость Европы идеей нанести России поражение
Вчера, 12:42
 
ОбществоКрасноармейскРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала