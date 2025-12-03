https://ria.ru/20251203/peskov-2059482173.html
В Кремле прокомментировали коррупционные скандалы в Евросоюзе
В Кремле прокомментировали коррупционные скандалы в Евросоюзе - РИА Новости, 03.12.2025
В Кремле прокомментировали коррупционные скандалы в Евросоюзе
Коррупционные скандалы в ЕС являются их внутренним делом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2025
В Кремле прокомментировали коррупционные скандалы в Евросоюзе
Песков назвал коррупционные скандалы в ЕС их внутренним делом