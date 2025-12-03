Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали коррупционные скандалы в Евросоюзе
12:42 03.12.2025 (обновлено: 13:12 03.12.2025)
В Кремле прокомментировали коррупционные скандалы в Евросоюзе
В Кремле прокомментировали коррупционные скандалы в Евросоюзе
в мире, россия, европа, дмитрий песков, евросоюз, бельгия, федерика могерини
В мире, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Евросоюз, Бельгия, Федерика Могерини
В Кремле прокомментировали коррупционные скандалы в Евросоюзе

Песков назвал коррупционные скандалы в ЕС их внутренним делом

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Коррупционные скандалы в ЕС являются их внутренним делом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
"Что касается коррупционных скандалов в Европейском союзе, это внутреннее дело Европейского Союза", - сказал Песков журналистам, комментируя новые коррупционные скандалы в Европе.
Медведев сравнил скандал в ЕС с сюжетом фильма "Залечь на дно в Брюгге"
