В Перми нашли тело девушки, пропавшей неделю назад
В Перми нашли тело девушки, пропавшей неделю назад
Тело пропавшей в Перми 17-летней девушки нашли в реке Гайва, возбуждено дело, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:19:00+03:00
В Перми нашли тело пропавшей неделю назад 17-летней девушки