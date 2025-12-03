Рейтинг@Mail.ru
В Перми нашли тело девушки, пропавшей неделю назад
13:19 03.12.2025
В Перми нашли тело девушки, пропавшей неделю назад
В Перми нашли тело девушки, пропавшей неделю назад - РИА Новости, 03.12.2025
В Перми нашли тело девушки, пропавшей неделю назад
Тело пропавшей в Перми 17-летней девушки нашли в реке Гайва, возбуждено дело, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 03.12.2025
В Перми нашли тело девушки, пропавшей неделю назад

ПЕРМЬ, 3 дек - РИА Новости. Тело пропавшей в Перми 17-летней девушки нашли в реке Гайва, возбуждено дело, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, девушка безвестно исчезла 27 ноября. С этого времени правоохранители и специализированные организации занимались ее поисками. Третьего декабря во время поисковых мероприятий с привлечением водолазов городской службы спасения тело пропавшей было обнаружено в реке Гайва в Орджоникидзевском районе Перми. При осмотре тела признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили.
"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летней девушки", - говорится в сообщении.
Следователями произведен осмотр места происшествия, с целью установления причины смерти несовершеннолетней назначена судебно-медицинская экспертиза.
ПроисшествияПермьРоссияОрджоникидзевский район
 
 
