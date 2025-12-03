Рейтинг@Mail.ru
Речи о новогоднем перемирии в зоне СВО пока не идет, заявил Песков
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:45 03.12.2025 (обновлено: 09:20 03.12.2025)
Речи о новогоднем перемирии в зоне СВО пока не идет, заявил Песков
Новогоднее перемирие в зоне спецоперации пока не обсуждается, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, украина, сергей лавров, нато, аляска
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Аляска

Речи о новогоднем перемирии в зоне СВО пока не идет, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новогоднее перемирие в зоне спецоперации пока не обсуждается, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс", — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров отмечал, что призывы к перемирию на Украине прямо сейчас противоречат договоренностям, достигнутым президентами России и США на Аляске.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаСергей ЛавровНАТОАляска
 
 
