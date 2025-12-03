https://ria.ru/20251203/peremirie-2059397577.html
Речи о новогоднем перемирии в зоне СВО пока не идет, заявил Песков
Новогоднее перемирие в зоне спецоперации пока не обсуждается, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2025
