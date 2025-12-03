Песков рассказал об обсуждении плана по Украине

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Часть положений плана по Украине в ходе переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа были приняты, часть отмечены как неприемлемые, это рабочий процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.