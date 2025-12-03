https://ria.ru/20251203/peregovory-2059491672.html
Песков рассказал об обсуждении плана по Украине
Песков рассказал об обсуждении плана по Украине - РИА Новости, 03.12.2025
Песков рассказал об обсуждении плана по Украине
Часть положений плана по Украине в ходе переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа были приняты, часть... РИА Новости, 03.12.2025
Песков: часть положений плана по Украине были приняты в ходе переговоров