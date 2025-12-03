Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал об обсуждении плана по Украине - РИА Новости, 03.12.2025
13:08 03.12.2025
Песков рассказал об обсуждении плана по Украине
Часть положений плана по Украине в ходе переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа были приняты, часть...
россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф, мирный план сша по украине
Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Владимир Путин и Стивен Уиткофф во время встречи
Владимир Путин и Стивен Уиткофф во время встречи
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Часть положений плана по Украине в ходе переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа были приняты, часть отмечены как неприемлемые, это рабочий процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такой прямой обмен мнениями состоялся вчера в первый раз. И опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса", - сказал Песков журналистам.
Песков прокомментировал заявления Рубио о переговорах по Украине
Заголовок открываемого материала