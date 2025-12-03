https://ria.ru/20251203/pentagon-2059444327.html
Пентагон запустил программу по закупке беспилотников
Пентагон запустил программу по закупке беспилотников - РИА Новости, 03.12.2025
Пентагон запустил программу по закупке беспилотников
Пентагон запускает программу на 1 миллиард долларов по закупке дронов, заявил глава ведомства Пит Хегсет. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:00:00+03:00
2025-12-03T11:00:00+03:00
2025-12-03T11:00:00+03:00
пит хегсет
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg
https://ria.ru/20251202/pentagon-2059100908.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_308:0:2284:1482_1920x0_80_0_0_c456efa4ae15ca0a4dce8900c994d461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пит хегсет, министерство обороны сша, в мире
Пит Хегсет, Министерство обороны США, В мире
Пентагон запустил программу по закупке беспилотников
Пентагон запустил программу на миллиард долларов по закупке беспилотников