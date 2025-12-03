Рейтинг@Mail.ru
Пентагон запустил программу по закупке беспилотников - РИА Новости, 03.12.2025
11:00 03.12.2025
Пентагон запустил программу по закупке беспилотников
Пентагон запускает программу на 1 миллиард долларов по закупке дронов, заявил глава ведомства Пит Хегсет.
https://ria.ru/20251202/pentagon-2059100908.html
2025
Пентагон запустил программу по закупке беспилотников

© Фото : David B. GleasonПентагон
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пентагон запускает программу на 1 миллиард долларов по закупке дронов, заявил глава ведомства Пит Хегсет.
"Доминирование дронов" - это программа на 1 миллиард долларов... Она специально создана на основе новой концепции закупок военного министерства: устойчивого спроса на расширение американской промышленной базы беспилотников за счет привлечения частного капитала в сочетании с гибкими контрактами, разработанными для коммерческих компаний", - заявил Хегсет, его обращение опубликовано в социальной сети X.
Глава Пентагона отметил, что в 2026 году будут поставлены десятки тысяч беспилотников, а к 2027 году - сотни тысяч. При этом он подчеркнул, что программа пройдет в четыре этапа.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Пентагон прервал связь с Минобороны Германии, пишут СМИ
2 декабря, 08:36
 
