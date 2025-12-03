В Госдуме рассказали о новой отметке в паспортах россиян

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. С 1 января 2026 года у граждан РФ в паспортах по их желанию будет ставиться новая отметка о номере записи единого федерального информационного регистра, которая поможет дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные, рассказал РИА Новости замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

"С 1 января 2026 года у граждан в паспортах будет ставиться новая отметка — идентификатор записи из единого федерального информационного регистра, или ИД ЕРН. Это уникальный номер, который станет вашим персональным ключом в государственных информационных системах. Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым", — сказал он.

Депутат отметил, что благодаря новой отметке человек сможет дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и необходимые для услуги данные, просто указав этот номер. По словам парламентария, это касается самых разных ситуаций — от оформления различных пособий и льгот до регистрации имущественных прав.

Панеш считает, что внедрение этого идентификатора — важный шаг к созданию современной, удобной и защищенной цифровой среды для каждого человека.

"Все данные граждан будут надежно охраняться в соответствии с нашим законодательством, а доступ к ним строго контролируется. Чтобы поставить эту отметку в свой паспорт, гражданину нужно будет начиная с нового года всего один раз обратиться с паспортом в ближайшее подразделение Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел или в многофункциональный центр. Услуга предоставляется бесплатно", — рассказал парламентарий.

Он добавил, что новая отметка с идентификатором записи из единого федерального информационного регистра предоставит гражданам ключевое преимущество — возможность быстро подтверждать свою личность и право на получение услуги в рамках единой государственной цифровой системы.

"Он заменит собой ранее использовавшийся для подобных целей идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и станет универсальным ключом для доступа к различным государственным и муниципальным услугам. Это касается оформления пособий, льгот, регистрации имущественных прав и многих других социально значимых действий", - подчеркнул депутат.

В перспективе, как добавил парламентарий, это должно значительно сократить время на сбор справок и упростить процедуры, особенно при дистанционном взаимодействии с ведомствами.

Панеш пояснил, что отметка является полностью добровольной и проставляется только по желанию гражданина.