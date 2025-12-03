https://ria.ru/20251203/pashinyan-2059584924.html
Пашинян усомнился в способности пенсионеров разумно тратить деньги
Пашинян усомнился в способности пенсионеров разумно тратить деньги
Пашинян усомнился в способности пенсионеров разумно тратить деньги
Армянский премьер Никол Пашинян усомнился в способности пенсионеров эффективно распоряжаться пенсией в случае ее повышения. РИА Новости, 03.12.2025
Пашинян усомнился в способности пенсионеров разумно тратить деньги
Пашинян усомнился в способности пенсионеров тратить деньги при повышении выплат
ЕРЕВАН, 3 дек — РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян усомнился в способности пенсионеров эффективно распоряжаться пенсией в случае ее повышения.
"Что мы говорим: ладно, мы увеличим ежемесячную пенсии на 11 тысяч драмов или 10,4 тысячи драмов. Но, что они будут делать с этой суммой, на что потратят?" — сказал он, выступая в парламенте.
По его словам, исследования показывают, что люди старше 65 лет прежде всего тратят деньги на услуги здравоохранения.
"Так зачем же нам давать людям эти деньги, чтобы они не знали, как эффективно использовать их для своего здоровья? В аптеке они купят что-то другое, а не то, что нужно, или получат не ту медицинскую услугу", — утверждает Пашинян
Он добавил, что вместо этого государство будет вкладывать десять тысяч драмов в обязательное медицинское страхование. В тоге каждый пенсионер будет получать не деньги, а медицинские услуги, размер которых может превышать вложенную сумму в несколько десятков раз.
При этом он заявил, что правительство обещало ввести обязательное медицинское страхование, но не обещало, что пенсионеры не будут за него платить.