Пашинян назвал причину бедности в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что причиной бедности в республике является не дефицит рабочих мест, а отсутствие у бедных необходимых навыков. РИА Новости, 03.12.2025
ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что причиной бедности в республике является не дефицит рабочих мест, а отсутствие у бедных необходимых навыков.
"Причина бедности - не отсутствие рабочих мест. Проблема в отсутствии навыков, которые бы позволили не быть бедными", - заявил Пашинян
, выступая в парламенте страны.
По его словам, способ преодоления бедности — это труд. "Но нужно признать, что есть люди, у которых есть работа, но они продолжают оставаться бедными из-за отсутствия достаточной профессиональной квалификации. Короче говоря, если работа не приносит выгоды, нужно вернуться к образованию", — сказал Пашинян.