Постпред России довел до нового главы ОЗХО позицию Москвы

ГААГА, 3 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин сообщил РИА Новости, что довел до сведения нового гендиректора ОЗХО Сабрины Даллафиор Маттер точку зрения России по ключевым вопросам деятельности организации.

Гааге с 24 по 28 ноября проходила 30-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО . В ходе сессии представительница Швейцарии Сабрина Даллафиор Маттер была назначена новым генеральным директором ОЗХО сроком на четыре года - с июля 2026 года по июль 2030 года.

Тарабрин сообщил агентству, что у него состоялся "обстоятельный, откровенный разговор" с Маттер.

"Довел до нее точку зрения России на ключевые вопросы деятельности ОЗХО, наше видение задач, перспектив и путей преодоления вызовов, стоящих перед организацией", - заявил он.

По мнению дипломата, у нее достаточно трезвый взгляд "на, мягко говоря, не самую благоприятную ситуацию, сложившуюся в ОЗХО", а также есть представление о том, как строить дальнейшую работу организации.

"Для нас, также как и для многих других делегаций, совершенно очевидно, что легко ей не будет. Любой, кто бы ни занял эту позицию, подвергнется тяжелейшему прессингу со стороны так называемых лидеров "западного мира", пытающихся навязать организации свою повестку", - отметил Тарабрин.

От того, как новый гендиректор справится с давлением, будет во многом зависеть место и роль ОЗХО на международной арене, авторитет организации и доверие к ней государств-участников, считает российский постпред.