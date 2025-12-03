https://ria.ru/20251203/ozkho-2059511589.html
ОЗХО обсуждает визит экспертов в Россию
ОЗХО обсуждает визит экспертов в Россию - РИА Новости, 03.12.2025
ОЗХО обсуждает визит экспертов в Россию
ОЗХО обсуждает визит экспертов в Россию
2025-12-03T14:28:00+03:00
2025-12-03T14:28:00+03:00
2025-12-03T14:49:00+03:00
россия
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
россия
ОЗХО обсуждает визит экспертов в Россию
Москва ведет консультации с ОЗХО по возможному визиту ее экспертов в Россию
ГААГА, 3 дек - РИА Новости. РФ ведет активные консультации с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по согласованию организационно-технических аспектов возможного визита в Россию ее экспертов, сообщил РИА Новости российский постпред при организации Владимир Тарабрин.
"Ведем активные консультации с техсекретариатом ОЗХО по согласованию всех организационно-технических аспектов возможного визита в Россию его экспертов", - сообщил дипломат.
По его словам, эта работа многогранная, состоящая из множества нюансов.
"Тем не менее, рассчитываем, что, не затягивая, удастся решить все имеющиеся вопросы и визит по оказанию технического содействия все же состоится", - добавил Тарабрин.
Ранее РФ обратилась к техсекретариату ОЗХО с просьбой направить в Российскую Федерацию экспертов техсекретариата с визитом для оказания технической помощи в соответствии с пунктом 38 е статьи VIII Конвенции" в расследовании фактов применения Украиной отравляющих веществ. Как отмечал Тарабрин, российская сторона продолжает фиксировать не только случаи применения ВСУ токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие на Украине разветвленной системы их массового производства.