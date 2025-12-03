ОЗХО обсуждает визит экспертов в Россию

ГААГА, 3 дек - РИА Новости. РФ ведет активные консультации с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по согласованию организационно-технических аспектов возможного визита в Россию ее экспертов, сообщил РИА Новости российский постпред при организации Владимир Тарабрин.

"Ведем активные консультации с техсекретариатом ОЗХО по согласованию всех организационно-технических аспектов возможного визита в Россию его экспертов", - сообщил дипломат.

По его словам, эта работа многогранная, состоящая из множества нюансов.

"Тем не менее, рассчитываем, что, не затягивая, удастся решить все имеющиеся вопросы и визит по оказанию технического содействия все же состоится", - добавил Тарабрин.