Запад пытается не допустить Россию в исполсовет ОЗХО, заявил постпред

ГААГА, 3 дек - РИА Новости. Запад любой ценой пытается не допустить возвращения России в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в том числе используя для этого юридические лазейки, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Владимир Тарабрин.

Гааге с 24 по 28 ноября прошла 30-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО . В ходе сессии состоялось голосование по избранию новых членов в исполнительный совет организации с 12 мая 2026 года. России не удалось восстановить членство в этом органе.

"Недопущение восстановления членства России в исполсовете ОЗХО стало в последние время идеей фикс для наших западных оппонентов", - заявил Тарабрин

По его словам, для осуществления этой цели страны Запада применяют "все имеющиеся в их распоряжении силы и средства".

"Не брезгуют они использованием юридических лакун, а также весьма вольной интерпретацией, а если говорить откровенно, то прямым игнорированием положений Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и правил процедуры проведения Конференции государств-участников (КГУ)", - отметил дипломат.

Как указал постпред, волеизъявление по членству в этом руководящем органе ОЗХО осуществляется по навязанной формуле, когда приходится выбирать "скопом, то есть голосовать не за одну страну, а сразу за несколько - по количеству освобождающихся вакансий". При такой схеме и Россия, и ее единомышленники вынуждены отдавать свой голос конкурентам, иначе бюллетень считается недействительным.

"Естественно, в этом случае нашим противникам, изначально пользующимся поддержкой стран, входящих или стремящихся в евроатлантическое сообщество, достаются вдобавок и голоса, отданные в пользу России. Ни о какой здоровой конкуренции здесь не может идти и речи", - заявил Тарабрин.

В этой связи, по словам дипломата, очень многие государства-участники выступают за приведение нынешней формулы в соответствие с правилами процедуры КГУ, однако эта инициатива встречает "жесточайшее сопротивление" со стороны стран Запада и их региональных союзников.

Тем не менее, как отметил собеседник агентства, в этих тяжелейших условиях России удалось набрать значительное количество голосов, что опровергает нарративы Запада об изоляции РФ в ОЗХО.

В ходе голосования, которое состоялось 25 ноября на полях Конференции государств-участников ОЗХО, Россия набрала 51 голос. По итогам голосования в исполсовет ОЗХО от восточноевропейской группы вошли Словения, Словакия и Украина.

Среди стран Африки в исполсовет были включены Алжир, Гана, Нигерия и ЮАР, от азиатской группы - Иран, Индонезия, Пакистан и Катар, от группы стран Латинской Америки и Карибского - Чили, Эквадор, Сальвадор и Гватемала. А западноевропейская группа будет представлена Австралией, Нидерландами, Испанией, Швецией и Швейцарией.