Овчинский: в Нижегородском районе Москвы начали строить бизнес-центр

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Нижегородском районе на юго-востоке Москвы начали строить бизнес-центр – рядом с ним будет парк с тремя спортивными площадками, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что бизнес-парк площадью почти 30 тысяч квадратных метров возведут по адресу: Скотопрогонная улица, 31А.

"Здание Г-образного объема появится на земельном участке площадью 0,73 гектара. Комплекс будет состоять из двух разновысоких частей от 13 до 21 наземного этажа. Там организуют 132 машино-места, 117 из которых разместятся в подземном паркинге", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

По его словам, первый этаж займут магазины, точки общепита и прочие объекты. Со второго этажа будут размещены около 150 офисов на 16 тысяч "квадратов". Рядом с бизнес-центром создадут парк площадью 6,3 тысячи квадратных метров с тремя спортплощадками.