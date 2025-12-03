https://ria.ru/20251203/ovchinskiy-2059320547.html
Овчинский: в Нижегородском районе Москвы начали строить бизнес-центр
Овчинский: в Нижегородском районе Москвы начали строить бизнес-центр - РИА Новости, 03.12.2025
Овчинский: в Нижегородском районе Москвы начали строить бизнес-центр
В Нижегородском районе на юго-востоке Москвы начали строить бизнес-центр – рядом с ним будет парк с тремя спортивными площадками, рассказал министр... РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Нижегородском районе на юго-востоке Москвы начали строить бизнес-центр – рядом с ним будет парк с тремя спортивными площадками, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что бизнес-парк площадью почти 30 тысяч квадратных метров возведут по адресу: Скотопрогонная улица, 31А.
"Здание Г-образного объема появится на земельном участке площадью 0,73 гектара. Комплекс будет состоять из двух разновысоких частей от 13 до 21 наземного этажа. Там организуют 132 машино-места, 117 из которых разместятся в подземном паркинге", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
По его словам, первый этаж займут магазины, точки общепита и прочие объекты. Со второго этажа будут размещены около 150 офисов на 16 тысяч "квадратов". Рядом с бизнес-центром создадут парк площадью 6,3 тысячи квадратных метров с тремя спортплощадками.
В сообщении указывается, что девелопером проекта является компания "Колди". Бизнес-центр создадут в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.