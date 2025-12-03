В Астраханской области изъяли 6,5 тонны контрабандного осетра

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сотрудники СК РФ по Астраханской области изъяли 6,5 тонн контрабандного осетра, занесенного в Красную книгу России, на сумму почти 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый и другие участники организованной группы нанесли ущерб федеральным рыбным запасам России на сумму более 249 миллионов рублей.