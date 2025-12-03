В Астраханской области изъяли 6,5 тонны контрабандного осетра

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сотрудники СК РФ по Астраханской области изъяли 6,5 тонн контрабандного осетра, занесенного в Красную книгу России, на сумму почти 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве.
По данным правоохранителей, подозреваемый совместно с другими участниками преступной группы незаконно перевозил осетровых рыб через поселок Стрелецкое в Астрахани, где их автомобиль задержали. Неустановленные лица незаконно приобрели рыбу и передали их подозреваемому и другим участникам группы, чтобы те перевезли рыбу на склад в Саратов для хранения и продажи. Ихтиологическое исследование показало, что вся обнаруженная рыба была добыта браконьерским способом.
"Возбуждено уголовное дело по факту совершения 40-летним мужчиной и иными неустановленными на данный момент лицами преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные организованной группой)... В ходе осмотра места происшествия в рефрижераторе были обнаружены и изъяты туши рыб русского осетра в количестве 1805 штук, общий вес составил 6,5 тонн", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что подозреваемый и другие участники организованной группы нанесли ущерб федеральным рыбным запасам России на сумму более 249 миллионов рублей.
"В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление других членов организованной группы, а также всех обстоятельств произошедшего", - заключили в СК РФ по Астраханской области.