Рейтинг@Mail.ru
В Астраханской области изъяли 6,5 тонны контрабандного осетра - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/osetr-2059434493.html
В Астраханской области изъяли 6,5 тонны контрабандного осетра
В Астраханской области изъяли 6,5 тонны контрабандного осетра - РИА Новости, 03.12.2025
В Астраханской области изъяли 6,5 тонны контрабандного осетра
Сотрудники СК РФ по Астраханской области изъяли 6,5 тонн контрабандного осетра, занесенного в Красную книгу России, на сумму почти 250 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:26:00+03:00
2025-12-03T10:26:00+03:00
происшествия
россия
астраханская область
астрахань
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17821/72/178217240_0:330:3543:2323_1920x0_80_0_0_97ca5fa65c93ee9d90fd07d3a42d8a5a.jpg
https://ria.ru/20240918/brakoner-1973312432.html
https://ria.ru/20251120/brakoner-2056430343.html
россия
астраханская область
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17821/72/178217240_4:0:3539:2651_1920x0_80_0_0_a939f4f08d177028b28211e4b63cbf1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, астраханская область, астрахань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Астраханская область, Астрахань, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астраханской области изъяли 6,5 тонны контрабандного осетра

В Астрахани изъяли 6,5 тонны контрабандного осетра на 250 млн рублей

© РИА Новости / Магомед Алиев | Перейти в медиабанкУлов браконьеров
Улов браконьеров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Магомед Алиев
Перейти в медиабанк
Улов браконьеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сотрудники СК РФ по Астраханской области изъяли 6,5 тонн контрабандного осетра, занесенного в Красную книгу России, на сумму почти 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве.
По данным правоохранителей, подозреваемый совместно с другими участниками преступной группы незаконно перевозил осетровых рыб через поселок Стрелецкое в Астрахани, где их автомобиль задержали. Неустановленные лица незаконно приобрели рыбу и передали их подозреваемому и другим участникам группы, чтобы те перевезли рыбу на склад в Саратов для хранения и продажи. Ихтиологическое исследование показало, что вся обнаруженная рыба была добыта браконьерским способом.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В Приамурье браконьер застрелил товарища на охоте, перепутав его со зверем
18 сентября 2024, 06:22
"Возбуждено уголовное дело по факту совершения 40-летним мужчиной и иными неустановленными на данный момент лицами преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные организованной группой)... В ходе осмотра места происшествия в рефрижераторе были обнаружены и изъяты туши рыб русского осетра в количестве 1805 штук, общий вес составил 6,5 тонн", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что подозреваемый и другие участники организованной группы нанесли ущерб федеральным рыбным запасам России на сумму более 249 миллионов рублей.
"В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление других членов организованной группы, а также всех обстоятельств произошедшего", - заключили в СК РФ по Астраханской области.
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Ростовская полиция поймала браконьера, причинившего ущерб на миллион рублей
20 ноября, 20:45
 
ПроисшествияРоссияАстраханская областьАстраханьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала