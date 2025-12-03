Рейтинг@Mail.ru
Орешкин перефразировал Аршавина, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля - РИА Новости, 03.12.2025
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
02:28 03.12.2025 (обновлено: 02:51 03.12.2025)
Орешкин перефразировал Аршавина, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля
Орешкин перефразировал Аршавина, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин, отвечая на вопрос о предположениях относительно курса рубля, использовал перефразированное высказывание РИА Новости, 03.12.2025
Орешкин перефразировал Аршавина, отвечая на вопрос о прогнозе курса рубля

Орешкин ответил на вопрос о прогнозе курса рубля фразой Аршавина

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Замглавы администрации президента России Максим Орешкин, отвечая на вопрос о предположениях относительно курса рубля, использовал перефразированное высказывание бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина.
"Если вы не можете прогнозировать, это ваши проблем", — заявил Орешкин на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!".
Такой ответ он дал на замечание модератора сессии, первого заместителя председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, который подчеркнул, что делать прогнозы по курсу рубля чрезвычайно сложно, а цена ошибки в таких прогнозах для бизнеса может быть даже больше, чем при прогнозировании ставки ЦБ.
Орешкин в ответ рекомендовал учиться прогнозировать.
"Ваши ожидания — ваши проблемы" — именно так выразился бывший футболист национальной сборной России Андрей Аршавин в беседе с поклонниками после матча группового этапа Евро-2012, когда Россия потерпела поражение от Греции со счетом 0:1.
Инвестиционный форум ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
На форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" обсудили подходы к управлению капиталом
2 декабря, 19:48
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
 
