ВЦИОМ рассказал, сколько россиян верят в существование тайных организаций

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Четверо из десяти россиян (40%) верят в существование тайных организаций, 46% не верят в это, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на сайте.

При этом в тайные организации, скрыто управляющие ходом событий в стране и во всем мире, верит каждый второй опрошенный (50%) поколения застоя (рожденные с 1948 по 1967 годы).

В то же время у большинства респондентов (85%) никогда не возникало ощущения, что их поведением управляют некие тайные силы, тогда как в 1992 году этого чувства не испытывали 48% россиян, а 36% чувствовали, что ими что-то управляет.

Согласно результатам опроса, сегодня 63% респондентов уверены, что прежде всего поведением людей управляют воля и разум, 10% - что судьба, 9% - что объективные законы, а 5% - что случай.