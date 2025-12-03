Рейтинг@Mail.ru
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян верят в существование тайных организаций - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/opros-2059479742.html
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян верят в существование тайных организаций
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян верят в существование тайных организаций - РИА Новости, 03.12.2025
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян верят в существование тайных организаций
Четверо из десяти россиян (40%) верят в существование тайных организаций, 46% не верят в это, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:34:00+03:00
2025-12-03T12:34:00+03:00
общество
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:299:2719:1828_1920x0_80_0_0_47c084fcc6a5fd22907ab1b6ab8cf4ab.jpg
https://ria.ru/20251114/rossiya-2055073063.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:8:2719:2047_1920x0_80_0_0_e1b8a984de814e61e64fe76f083f4e93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вциом
Общество, ВЦИОМ
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян верят в существование тайных организаций

ВЦИОМ: 40% россиян верят в существование тайных организаций

© iStock.com / PeopleImagesНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© iStock.com / PeopleImages
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Четверо из десяти россиян (40%) верят в существование тайных организаций, 46% не верят в это, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на сайте.
При этом в тайные организации, скрыто управляющие ходом событий в стране и во всем мире, верит каждый второй опрошенный (50%) поколения застоя (рожденные с 1948 по 1967 годы).
В то же время у большинства респондентов (85%) никогда не возникало ощущения, что их поведением управляют некие тайные силы, тогда как в 1992 году этого чувства не испытывали 48% россиян, а 36% чувствовали, что ими что-то управляет.
Согласно результатам опроса, сегодня 63% респондентов уверены, что прежде всего поведением людей управляют воля и разум, 10% - что судьба, 9% - что объективные законы, а 5% - что случай.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 11 октября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Социологический опрос - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
ВЦИОМ сообщил, что россияне думают об опросах общественного мнения
14 ноября, 19:56
 
ОбществоВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала