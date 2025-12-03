https://ria.ru/20251203/opasnost-2059411233.html
В Мордовии отменили беспилотную опасность
В Мордовии отменили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности отменен в Мордовии, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.12.2025
В Мордовии отменили беспилотную опасность
На территории Мордовии отменили беспилотную опасность