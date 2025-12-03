https://ria.ru/20251203/opasnost-2059394224.html
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 03.12.2025
2025
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
