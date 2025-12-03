https://ria.ru/20251203/opasnost-2059382453.html
В Мордовии объявили беспилотную опасность
В Мордовии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 03.12.2025
В Мордовии объявили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности объявлен в Мордовии, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T00:21:00+03:00
2025-12-03T00:21:00+03:00
2025-12-03T00:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_737da915bf20ef379073bf50a4610196.jpg
https://ria.ru/20251202/opasnost-2059118257.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1684e1b650d767a2b7a0c200d9437cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Республика Мордовия
В Мордовии объявили беспилотную опасность
На территории Мордовии объявили режим беспилотной опасности