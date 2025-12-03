Небензя принимает участие в поездке СБ ООН в Ливан

ООН, 3 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя принимает участие в поездке Совбеза в Ливан и Сирию, сообщили в российском постпредстве.
О поездке Совета в две ближневосточные страны ранее сообщали РИА Новости в миссии Словении (в декабре - председатель СБ).
"Третьего декабря постоянный представитель В.А. Небензя прибыл в Ливан в составе делегации стран-членов Совета Безопасности ООН. Дипломаты планируют встретиться с руководством Ливанской Республики в Бейруте, а также посетить зону ответственности миротворцев ВСООНЛ, играющих важную роль по поддержанию спокойствия к северу от "голубой линии", - говорится в сообщении российской миссии в Telegram-канале.
Четвертого декабря ожидается визит СБ в Сирию - впервые за историю работы органа.
Одной из главных целей поездки в постпредстве назвали "переподтверждение приверженности членов СБ стабильности Ливана и Сирии, а также поддержка суверенитета, терцелостности и единства упомянутых стран".
