Небензя принимает участие в поездке СБ ООН в Ливан

ООН, 3 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя принимает участие в поездке Совбеза в Ливан и Сирию, сообщили в российском постпредстве.

Одной из главных целей поездки в постпредстве назвали "переподтверждение приверженности членов СБ стабильности Ливана и Сирии, а также поддержка суверенитета, терцелостности и единства упомянутых стран".