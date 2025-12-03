Рейтинг@Mail.ru
00:20 03.12.2025
В аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.12.2025
В аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты

© Фото : Администрация Тамбовской областиАэропорт "Тамбов" (Донское)
Аэропорт Тамбов (Донское) - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Администрация Тамбовской области
Аэропорт "Тамбов" (Донское). Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Тамбов Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
