Вечный огонь зажгли на мемориальном комплексе в тверском Зубцове
Тверская область
 
18:35 03.12.2025
Вечный огонь зажгли на мемориальном комплексе в тверском Зубцове
газпром
Тверская область, Газпром
Вечный огонь зажгли на мемориальном комплексе в тверском Зубцове

Вечный огонь зажгли на мемориальном комплексе в городе Зубцове Тверской области

На мемориальном комплексе в городе воинской доблести Зубцове Тверской области зажжен Вечный огонь
На мемориальном комплексе в городе воинской доблести Зубцове Тверской области зажжен Вечный огонь
Правительство Тверской области
На мемориальном комплексе в городе воинской доблести Зубцове Тверской области зажжен Вечный огонь
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На мемориальном комплексе в городе воинской доблести Зубцове Тверской области в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне зажжен Вечный огонь, сообщает пресс-служба правительства региона.
В торжественном мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, юнармейцы, представители общественных и ветеранских организаций, органов местного самоуправления, сотрудники "Газпром газораспределение Тверь".
Газификация территорий региона, в том числе социально значимых объектов, обозначена временно исполняющим обязанности губернатора Виталием Королевым в числе приоритетов развития Верхневолжья. Глава региона уже провел ряд встреч, посвященных реализации проектов по газификации Тверской области.
Почетное право зажжения Вечного огня на Зубцовском мемориальном комплексе было предоставлено ветерану педагогического труда Тамаре Некрасовой и участнику СВО Алимбеку Куртаметову.
Торжественное событие прошло в рамках Всероссийской акции "Храним огонь Победы". Для подключения мемориала к сетевому газу и перевода огня в режим постоянного горения был построен газопровод, установлены газогорелочное устройство и звезда для Вечного огня.
Как уточняется в сообщении, бои под Зубцовом внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. На зубцовской земле разворачивались важные стратегические операции: Калининская оборонительная, Ржевско-Сычевская, Погорело-Городищенская, Ржевско-Вяземская. Советские бойцы сражались за каждое здание, каждый метр земли. На территории района пали десятки тысяч советских солдат и мирных жителей.
В 2017 году Зубцову присвоено почетное звание "Город воинской доблести".
Зубцовский мемориал был открыт 9 мая 1978 года на месте братской могилы советских воинов, захороненных в 1942-м году после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Позже сюда перенесли захоронения из близлежащих населенных пунктов. На сегодняшний день на воинском кладбище мемориала покоятся порядка 15 тысяч солдат и офицеров советской армии.
