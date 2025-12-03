https://ria.ru/20251203/obstrel-2059395326.html
Украинские войска вторые сутки не обстреливали территорию ДНР
Украинские войска ни разу за минувшие сутки не обстреляли территорию ДНР, заявило управление администрации главы и правительства республики по вопросам... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T02:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донецкая народная республика
украина
2025
Украинские войска вторые сутки не обстреливали территорию ДНР
ВСУ ни разу за сутки не обстреляли территорию ДНР