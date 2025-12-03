Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска вторые сутки не обстреливали территорию ДНР - РИА Новости, 03.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:44 03.12.2025
Украинские войска вторые сутки не обстреливали территорию ДНР
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
происшествия, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска вторые сутки не обстреливали территорию ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска ни разу за минувшие сутки не обстреляли территорию ДНР, заявило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Ноль фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Сведения о жертвах среди гражданского населения не поступали.
В предыдущие сутки также не были зафиксированы факты обстрелов территории ДНР.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
