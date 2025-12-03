Письмо Деду Морозу: как написать и куда отправить, образец оформления

Письмо Деду Морозу в России давно стало частью новогодней традиции: это и способ загадать желание на Новый год, и повод спокойно подвести итоги прошедшего. Как написать душевное письмо, красиво его оформить, куда отправить и где найти готовый образец — в материале РИА Новости.

Зачем писать письмо Деду Морозу

Для ребенка письмо Деду Морозу – не просто список подарков, а маленький зимний ритуал, который помогает:

учиться формулировать мысли и желания;

вспоминать, что получилось за год, а что хотелось бы исправить;

говорить о своих чувствах и мечтах без стеснения.

Взрослым такой текст тоже полезен: вы фиксируете цели, честно смотрите на прошедший год, разрешаете себе мечтать и планировать 2026-й год более осознанно.

Когда писать письмо

Четких правил нет, но есть удобные ориентиры:

конец ноября – начало декабря — лучшее время, чтобы спокойно написать письмо и отправить его по обычной почте;

часто выбирают 4 декабря — неофициальный День написания писем Деду Морозу;

до середины декабря желательно отправить бумажное письмо, чтобы оно успело дойти до Великого Устюга или другой резиденции;

онлайн-письма и электронные открытки можно отправлять даже в последние дни перед праздником.

Как правильно написать письмо Деду Морозу

Есть удобная схема, как написать письмо, которая может помочь каждому.

Приветствие и вежливое обращение

Начните с простых и теплых слов:

"Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз!"

"Привет, Дед Мороз! Пишу тебе свое новогоднее письмо…"

Важно, чтобы приветствие звучало дружелюбно и уважительно, а не как банальная отписка.

Представление себя

Затем напишите пару строк о себе:

имя;

возраст;

страна, город или поселок;

чем вы занимаетесь: садик, школа, работа, хобби.

Рассказ о достижениях и хороших поступках

Здесь ребенок учится честно смотреть на прошедший год и оценивать его:

чему научился;

какими делами гордится;

что не получалось.

Важно учитывать, что это не отчет "я был хорошим, принеси подарок", а честный и спокойный взгляд на себя. Но не нужно быть чрезмерно строгими к себе.

Формулирование желания

Дальше можно попросить подарок или описать мечту:

выберите 2–3 главных желания;

объясните, почему этот подарок важен;

можно попросить не только вещи, но и нематериальные подарки: здоровья близким, мира, хороших оценок.

Благодарность и добрые пожелания

В финале письма хорошо:

поблагодарить за прошлогодние сюрпризы;

пожелать Деду Морозу здоровья, сил, снежной зимы;

передать привет Снегурочке и помощникам.

И обязательно — подпись: имя ребенка (или взрослого).

Как красиво оформить письмо

Оформление превращает обычный лист бумаги в новогодний артефакт.

Идеи

Можно взять белый лист и украсить его самостоятельно или распечатать готовый новогодний бланк с рамкой и снежинками. Написав письмо на таком листе, вы сделаете его по-настоящему праздничным.

Писать нужно аккуратно, также можно использовать яркие и блестящие цветные ручки.

Не забудьте добавить рисунки: елки, снеговики, подарки, домик в снегу, портрет самого Деда Мороза.

Добавьте наклейки и блестки, но не перебарщивайте.

Не забудьте красиво оформить и конверт: нарисовать рамку, снежинки, маленькие подарки, аккуратно написать адрес и индекс.

Готовые образцы и шаблоны

Готовый образец помогает детям, которые пока стесняются писать сами. Можно предложить шаблон, где часть текста уже есть, а ребенок дополняет пропуски.

Пример детского письма

Дорогой Дедушка Мороз!

Меня зовут …, мне … лет, я живу в …… и учусь в …... В этом году я научилась плавать, читать толстые книги и стараться не ссориться с младшим братом.

Спасибо тебе за чудесный рюкзак, который ты принес в прошлом году – я с ним хожу в школу и очень его люблю.

На Новый год я мечтаю о наборе для рисования и настольной игре, в которую можно играть всей семьей. А еще очень прошу здоровья для моих родителей и бабушки.

Желаю тебе снежной зимы, веселых путешествий и послушных оленей.

Твоя …..

Пример шуточного письма от взрослого

Здравствуй, Дед Мороз!

Пишет тебе …., ….. В этом году я честно трудился, сдавал отчеты вовремя и даже стал немного раньше ложиться спать.

Если вдруг у тебя завалялось немного свободного времени, подарков мне не надо – просто пришли, пожалуйста, побольше энергии, крепкий иммунитет и пару хороших идей для работы.

А еще прошу мира, спокойствия и побольше поводов для радости для всех, кто встречает Новый год.

Спасибо за то, что каждый декабрь напоминаешь нам: чудеса возможны.

С уважением, ….

Шаблоны можно распечатать, оставить пустые строки для имени, возраста, города и желаний. Так получится удобный готовый вариант, который особенно хорошо подойдет для совсем маленьких детей.

Дети пишут письмо Деду Морозу

Способы отправки

В век технологий совсем не обязательно отправлять физическое письмо. Есть несколько вариантов, вы можете выбрать тот, который подходит именно вам.

Почта России

Классический вариант – отправить письмо по почте:

положить его в конверт;

аккуратно написать полный адрес Деда Мороза и индекс;

не забыть указать обратный адрес и фамилию получателя;

опустить в обычный или специальный новогодний ящик в отделении.

Специальные новогодние почтовые ящики

Во многих городах к зиме в парках, музеях, торговых центрах и домах культуры появляются фирменные ящики "Почта Деда Мороза". В них можно бесплатно или по обычному тарифу опускать конверты с письмами. Часто такие акции сопровождаются конкурсами на лучшее письмо или рисунок.

Электронная почта

Если нет возможности отправить бумажное письмо, можно:

написать электронное письмо на адрес резиденции Деда Мороза;

воспользоваться официальными онлайн-формами на сайте главной резиденции или региональных проектов;

заказать электронное поздравление или письмо-ответ.

Официальные сайты резиденций

Ниже указаны адреса резиденций Дедов Морозов по регионам.

Персонаж Регион / Город Полный почтовый адрес Индекс Особенности Дед Мороз (главная резиденция) Вологодская область, Великий Устюг Вологодская область, город Великий Устюг, Октябрьский переулок, дом 1А, Почта Деда Мороза 162390 Официальная резиденция, работает круглый год, музей, почта Дед Мороз (московская усадьба) Москва Москва, Волгоградский проспект, владение 168Д, Кузьминский лес 109472 Резиденция в парке, письмо можно привезти лично Снегурочка Костромская область, Кострома Кострома, улица Симановского, дом 11 156000 Терем Снегурочки, интерактивные программы Кыш Бабай Республика Татарстан Республика Татарстан, Арский район, село Яна Кырлай, дом 6 422035 Татарский Дед Мороз, этнокультурная резиденция Тол Бабай Удмуртская Республика Удмуртская Республика, Шарканский район, село Шаркан, улица Свободы, дом 9 427070 Удмуртский зимний волшебник Урал Мороз Свердловская область Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Парк Сказов, дом 1 642002 Сказочная резиденция, парк развлечений Байкальский Дед Мороз Иркутская область Иркутская область, город Слюдянка, абонентский ящик "Байкальского Деда Мороза" 665904 Резиденция на Байкале Лапландский Дед Мороз Мурманская область Мурманская область, город Мончегорск, Лапландский заповедник, переулок Зеленый, дом 8 184506 В заповеднике, экологическая тематика Сосновоборский Мороз Добродеевич Ленинградская область Ленинградская область, Сосновый Бор, проспект Героев, дом 78 188541 Местная резиденция Архангельский Снеговик Архангельская область Архангельск, проспект Никольский, дом 29, КЦ "Соломбала-Арт", Почта Снеговика 163020 Помощник Деда Мороза, принимает письма Костромская Снегурочка Костромская область Кострома, улица Симановского, дом 11 156000 Внучка Деда Мороза, отдельная резиденция Паккайне Республика Карелия Республика Карелия, город Олонец, улица 30-летия Победы, дом 8 186000 Карельский Дед Мороз Талвиукко Республика Карелия Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Чална 186130 Карельский зимний дед Чысхаан Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия), село Оймякон, улица Светлая, дом 8 678733 Якутский Повелитель холода, "полюс холода" Ямал Ири Ямало-Ненецкий АО Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 5 629007 Северный дедушка Хель Мучи Чувашская Республика Чувашская Республика, Чебоксарский район, деревня Кшауши, улица Народных промыслов, этнокомплекс "Ясна" 427070 Чувашский Дед Мороз Йушто Кугыза Республика Марий Эл Чувашская Республика, Чебоксарский район, деревня Кшауши, улица Народных промыслов, этнокомплекс "Ясна" 427070 Чувашский Дед Мороз Сагаан Убгэн Республика Бурятия Республика Бурятия, город Улан-Удэ, микрорайон Верхняя Березовка, дом 17Б, Этнографический музей 670045 Бурятский Белый Старец Девица Метелица Кировская область Кировская область, город Вятские Поляны, улица Ленина, дом 31 612961 Помощница Деда Мороза Матушка Зима Архангельская область Архангельская область, Ленский район, город Яренск, улица В. Дубинина, дом 1 165780 Персонаж русского фольклора

Получение ответа

Многие дети и взрослые задаются вопросом, будут ли они получать ответ от Деда Мороза.

Варианты:

официальные резиденции иногда отправляют ответные письма и открытки, если указан корректный обратный адрес и письмо пришло заранее;

часть проектов работает на коммерческой основе: можно заказать именной ответ, открытку, небольшой подарок по почте или электронное сообщение;

родители могут сделать домашний "официальный" ответ: написать письмо от имени Деда Мороза, вложить маленький сюрприз и "найти" конверт утром под елкой.

Важно объяснить ребенку, что даже если ответ не пришел сразу, его письмо все равно было прочитано.

История традиции писать письма Деду Морозу

Традиция новогодних писем существует не только в России:

в разных странах дети пишут Санта-Клаусу, Баббо Натале, Йоулупукки и другим персонажам;

в России привычка писать и отправлять письма новогоднему дедушке оформилась в XX веке, когда появились специальные почтовые штемпели, марки и акции.