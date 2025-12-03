Письмо Деду Морозу: как написать и куда отправить, образец оформления

Зачем писать письмо Деду Морозу
- учиться формулировать мысли и желания;
- вспоминать, что получилось за год, а что хотелось бы исправить;
- говорить о своих чувствах и мечтах без стеснения.
Когда писать письмо
- конец ноября – начало декабря — лучшее время, чтобы спокойно написать письмо и отправить его по обычной почте;
- часто выбирают 4 декабря — неофициальный День написания писем Деду Морозу;
- до середины декабря желательно отправить бумажное письмо, чтобы оно успело дойти до Великого Устюга или другой резиденции;
- онлайн-письма и электронные открытки можно отправлять даже в последние дни перед праздником.
Как правильно написать письмо Деду Морозу
Приветствие и вежливое обращение
- "Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз!"
- "Привет, Дед Мороз! Пишу тебе свое новогоднее письмо…"
Представление себя
- имя;
- возраст;
- страна, город или поселок;
- чем вы занимаетесь: садик, школа, работа, хобби.
Рассказ о достижениях и хороших поступках
- чему научился;
- какими делами гордится;
- что не получалось.
Формулирование желания
- выберите 2–3 главных желания;
- объясните, почему этот подарок важен;
- можно попросить не только вещи, но и нематериальные подарки: здоровья близким, мира, хороших оценок.
Благодарность и добрые пожелания
- поблагодарить за прошлогодние сюрпризы;
- пожелать Деду Морозу здоровья, сил, снежной зимы;
- передать привет Снегурочке и помощникам.
Как красиво оформить письмо
Идеи
- Можно взять белый лист и украсить его самостоятельно или распечатать готовый новогодний бланк с рамкой и снежинками. Написав письмо на таком листе, вы сделаете его по-настоящему праздничным.
- Писать нужно аккуратно, также можно использовать яркие и блестящие цветные ручки.
- Не забудьте добавить рисунки: елки, снеговики, подарки, домик в снегу, портрет самого Деда Мороза.
- Добавьте наклейки и блестки, но не перебарщивайте.
Готовые образцы и шаблоны
Пример детского письма
Меня зовут …, мне … лет, я живу в …… и учусь в …... В этом году я научилась плавать, читать толстые книги и стараться не ссориться с младшим братом.
Спасибо тебе за чудесный рюкзак, который ты принес в прошлом году – я с ним хожу в школу и очень его люблю.
На Новый год я мечтаю о наборе для рисования и настольной игре, в которую можно играть всей семьей. А еще очень прошу здоровья для моих родителей и бабушки.
Желаю тебе снежной зимы, веселых путешествий и послушных оленей.
Твоя …..
Пример шуточного письма от взрослого
Пишет тебе …., ….. В этом году я честно трудился, сдавал отчеты вовремя и даже стал немного раньше ложиться спать.
Если вдруг у тебя завалялось немного свободного времени, подарков мне не надо – просто пришли, пожалуйста, побольше энергии, крепкий иммунитет и пару хороших идей для работы.
А еще прошу мира, спокойствия и побольше поводов для радости для всех, кто встречает Новый год.
Спасибо за то, что каждый декабрь напоминаешь нам: чудеса возможны.
С уважением, ….
Способы отправки
Почта России
- положить его в конверт;
- аккуратно написать полный адрес Деда Мороза и индекс;
- не забыть указать обратный адрес и фамилию получателя;
- опустить в обычный или специальный новогодний ящик в отделении.
Специальные новогодние почтовые ящики
Электронная почта
- написать электронное письмо на адрес резиденции Деда Мороза;
- воспользоваться официальными онлайн-формами на сайте главной резиденции или региональных проектов;
- заказать электронное поздравление или письмо-ответ.
Официальные сайты резиденций
Персонаж
Регион / Город
Полный почтовый адрес
Индекс
Особенности
Дед Мороз (главная резиденция)
Вологодская область, Великий Устюг
Вологодская область, город Великий Устюг, Октябрьский переулок, дом 1А, Почта Деда Мороза
162390
Официальная резиденция, работает круглый год, музей, почта
Дед Мороз (московская усадьба)
Москва
Москва, Волгоградский проспект, владение 168Д, Кузьминский лес
109472
Резиденция в парке, письмо можно привезти лично
Снегурочка
Костромская область, Кострома
Кострома, улица Симановского, дом 11
156000
Терем Снегурочки, интерактивные программы
Кыш Бабай
Республика Татарстан
Республика Татарстан, Арский район, село Яна Кырлай, дом 6
422035
Татарский Дед Мороз, этнокультурная резиденция
Тол Бабай
Удмуртская Республика
Удмуртская Республика, Шарканский район, село Шаркан, улица Свободы, дом 9
427070
Удмуртский зимний волшебник
Урал Мороз
Свердловская область
Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Парк Сказов, дом 1
642002
Сказочная резиденция, парк развлечений
Байкальский Дед Мороз
Иркутская область
Иркутская область, город Слюдянка, абонентский ящик "Байкальского Деда Мороза"
665904
Резиденция на Байкале
Лапландский Дед Мороз
Мурманская область
Мурманская область, город Мончегорск, Лапландский заповедник, переулок Зеленый, дом 8
184506
В заповеднике, экологическая тематика
Сосновоборский Мороз Добродеевич
Ленинградская область
Ленинградская область, Сосновый Бор, проспект Героев, дом 78
188541
Местная резиденция
Архангельский Снеговик
Архангельская область
Архангельск, проспект Никольский, дом 29, КЦ "Соломбала-Арт", Почта Снеговика
163020
Помощник Деда Мороза, принимает письма
Костромская Снегурочка
Костромская область
Кострома, улица Симановского, дом 11
156000
Внучка Деда Мороза, отдельная резиденция
Паккайне
Республика Карелия
Республика Карелия, город Олонец, улица 30-летия Победы, дом 8
186000
Карельский Дед Мороз
Талвиукко
Республика Карелия
Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Чална
186130
Карельский зимний дед
Чысхаан
Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия), село Оймякон, улица Светлая, дом 8
678733
Якутский Повелитель холода, "полюс холода"
Ямал Ири
Ямало-Ненецкий АО
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 5
629007
Северный дедушка
Хель Мучи
Чувашская Республика
Чувашская Республика, Чебоксарский район, деревня Кшауши, улица Народных промыслов, этнокомплекс "Ясна"
427070
Чувашский Дед Мороз
Йушто Кугыза
Республика Марий Эл
Чувашская Республика, Чебоксарский район, деревня Кшауши, улица Народных промыслов, этнокомплекс "Ясна"
427070
Чувашский Дед Мороз
Сагаан Убгэн
Республика Бурятия
Республика Бурятия, город Улан-Удэ, микрорайон Верхняя Березовка, дом 17Б, Этнографический музей
670045
Бурятский Белый Старец
Девица Метелица
Кировская область
Кировская область, город Вятские Поляны, улица Ленина, дом 31
612961
Помощница Деда Мороза
Матушка Зима
Архангельская область
Архангельская область, Ленский район, город Яренск, улица В. Дубинина, дом 1
165780
Персонаж русского фольклора
Получение ответа
- официальные резиденции иногда отправляют ответные письма и открытки, если указан корректный обратный адрес и письмо пришло заранее;
- часть проектов работает на коммерческой основе: можно заказать именной ответ, открытку, небольшой подарок по почте или электронное сообщение;
- родители могут сделать домашний "официальный" ответ: написать письмо от имени Деда Мороза, вложить маленький сюрприз и "найти" конверт утром под елкой.
История традиции писать письма Деду Морозу
- в разных странах дети пишут Санта-Клаусу, Баббо Натале, Йоулупукки и другим персонажам;
- в России привычка писать и отправлять письма новогоднему дедушке оформилась в XX веке, когда появились специальные почтовые штемпели, марки и акции.