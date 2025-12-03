Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область успешно участвует в проекте "Эффективный регион" - РИА Новости, 03.12.2025
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
19:58 03.12.2025
Тюменская область успешно участвует в проекте "Эффективный регион"
Тюменская область успешно участвует в проекте "Эффективный регион" - РИА Новости, 03.12.2025
Тюменская область успешно участвует в проекте "Эффективный регион"
Учреждения и организации Тюменской области активно внедряют проекты по бережливому производству - в проекте "Эффективный регион" участвуют 90 учреждений и... РИА Новости, 03.12.2025
тюменская область
тюменская область
александр моор
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
тюменская область
тюменская область, александр моор, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Тюменская область успешно участвует в проекте "Эффективный регион"

В Тюменской области активно внедряют проекты по бережливому производству

© iStock.com / SergeyVButorinПанорама Тюмени
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© iStock.com / SergeyVButorin
Панорама Тюмени. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 3 дек – РИА Новости. Учреждения и организации Тюменской области активно внедряют проекты по бережливому производству - в проекте "Эффективный регион" участвуют 90 учреждений и компаний региона, сообщается на сайте правительства области.
Итоги реализации проектов за год обсудили на совещании в правительстве области.
"Об успешных практиках бережливого производства в рамках совместного с Госкорпорацией "Росатом" проекта "Эффективный регион" доложил директор областного департамента экономики Максим Скворцов. В проекте участвуют 90 учреждений здравоохранения, социального обеспечения, образования, государственного и муниципального управления, культуры и спорта, инвестиционной политики и бизнеса и других отраслей", - говорится в сообщении.
Тюменская область в проекте "Эффективный регион" с 2021 года, реализуется он в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" совместно с Госкорпорацией "Росатом". За четыре года в регионе запущено 195 проектов, из которых 141 уже успешно завершён, а 54 находятся в стадии реализации. В 2025 году открыто 47 новых проектов, реализовано – 40. Обучение основам бережливого производства прошли более 1,9тысячи участников, в том числе 352 человека в 2025 году. По итогам партнёрских проверок с участием экспертов Госкорпорации "Росатом" 19 организаций здравоохранения, образования и соцобеспечения были признаны образцовыми в тиражировании своих компетенций в применении бережливых технологий.
"Мы вошли в период тотального дефицита времени, людей и других ресурсов. При этом количество задач и их сложность кратно возрастают. Поэтому у нас нет другого пути, кроме повышения производительности труда во всех сферах. Технология бережливого производства сегодня становится одним из важных факторов развития и увеличения конкурентоспособности региона", – цитирует слова губернатора Александра Моора сайт правительства.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Тюменская область признана креативным регионом России
2 декабря, 14:38
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
