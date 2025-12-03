Тюменская область успешно участвует в проекте "Эффективный регион"

ТЮМЕНЬ, 3 дек – РИА Новости. Учреждения и организации Тюменской области активно внедряют проекты по бережливому производству - в проекте "Эффективный регион" участвуют 90 учреждений и компаний региона, сообщается на сайте правительства области.

Итоги реализации проектов за год обсудили на совещании в правительстве области.

"Об успешных практиках бережливого производства в рамках совместного с Госкорпорацией "Росатом" проекта "Эффективный регион" доложил директор областного департамента экономики Максим Скворцов. В проекте участвуют 90 учреждений здравоохранения, социального обеспечения, образования, государственного и муниципального управления, культуры и спорта, инвестиционной политики и бизнеса и других отраслей", - говорится в сообщении.

Тюменская область в проекте "Эффективный регион" с 2021 года, реализуется он в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" совместно с Госкорпорацией "Росатом". За четыре года в регионе запущено 195 проектов, из которых 141 уже успешно завершён, а 54 находятся в стадии реализации. В 2025 году открыто 47 новых проектов, реализовано – 40. Обучение основам бережливого производства прошли более 1,9тысячи участников, в том числе 352 человека в 2025 году. По итогам партнёрских проверок с участием экспертов Госкорпорации "Росатом" 19 организаций здравоохранения, образования и соцобеспечения были признаны образцовыми в тиражировании своих компетенций в применении бережливых технологий.