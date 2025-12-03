В Новосибирске задержали курьера, подозреваемого в избиении женщины

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Курьера, подозреваемого в избиении женщины в Новосибирске, задержали при попытке скрыться, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Только что на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный мои коллеги задержали молодого человека, подозреваемого в нанесении побоев женщине в подземном переходе. Он пытался скрыться из города. Фигурант доставлен в отдел полиции", — написала она в Telegram-канале.
Сегодня ночью в соцсетях и СМИ появилось видео из подземного перехода в Новосибирске, на котором молодой человек с курьерским рюкзаком за плечами внезапно, без видимых причин бьет пожилую женщину ногой в лицо. Пенсионерка упала и ударилась о стену и пол, нападавший скрылся. Это произошло 1 декабря.
Женщине оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.
В сервисе доставки товаров и еды "Купер" заявили, что узнали курьера и немедленно уволили его, а все материалы и данные передали полиции.
По словам Волк, нападавший — 28-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело о побоях.