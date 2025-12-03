Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске задержали курьера, подозреваемого в избиении женщины
13:50 03.12.2025 (обновлено: 15:22 03.12.2025)
В Новосибирске задержали курьера, подозреваемого в избиении женщины
В Новосибирске задержали курьера, подозреваемого в избиении женщины - РИА Новости, 03.12.2025
В Новосибирске задержали курьера, подозреваемого в избиении женщины
Курьера, подозреваемого в избиении женщины в Новосибирске, задержали при попытке скрыться, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
новосибирск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
новосибирск
Происшествия, Новосибирск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Курьера, подозреваемого в избиении женщины в Новосибирске, задержали при попытке скрыться, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Только что на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный мои коллеги задержали молодого человека, подозреваемого в нанесении побоев женщине в подземном переходе. Он пытался скрыться из города. Фигурант доставлен в отдел полиции", — написала она в Telegram-канале.
Сегодня ночью в соцсетях и СМИ появилось видео из подземного перехода в Новосибирске, на котором молодой человек с курьерским рюкзаком за плечами внезапно, без видимых причин бьет пожилую женщину ногой в лицо. Пенсионерка упала и ударилась о стену и пол, нападавший скрылся. Это произошло 1 декабря.
Женщине оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.
В сервисе доставки товаров и еды "Купер" заявили, что узнали курьера и немедленно уволили его, а все материалы и данные передали полиции.
По словам Волк, нападавший — 28-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело о побоях.
Заголовок открываемого материала