В Новосибирске задержали курьера, подозреваемого в избиении женщины

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Курьера, подозреваемого в избиении женщины в Новосибирске, задержали при попытке скрыться, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Женщине оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.

В сервисе доставки товаров и еды "Купер" заявили, что узнали курьера и немедленно уволили его, а все материалы и данные передали полиции.