МВД установило личность курьера, ударившего женщину в Новосибирске

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ударивший ногой женщину в Новосибирске курьер не является иностранцем, личность нападавшего установлена, им оказался 28-летний местный житель, заведено уголовное дело о побоях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором молодой человек с курьерским квадратным рюкзаком за плечами внезапно, без видимых причин бьет пожилую женщину и уходит. Пенсионерка 1954 года рождения ударилась о стену и пол. Женщине оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает. В главке МВД сообщили, что полицейские устанавливают личность курьера. Проверку начал СК. Как позднее рассказали пресс-службе компании, сервис доставки товаров и еды "Купер" уволил курьера, ударившего ногой женщину в Новосибирске, все материалы переданы в МВД.
"Мои новосибирские коллеги в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель, работающий пешим курьером. В настоящее время принимаются меры к его задержанию... Распространенная в некоторых СМИ и социальных сетях информация, что фигурант является иностранным гражданином, не соответствует действительности", - написала Волк в Telegram-канале.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои".