МВД установило личность курьера, ударившего женщину в Новосибирске - РИА Новости, 03.12.2025
12:27 03.12.2025
МВД установило личность курьера, ударившего женщину в Новосибирске
МВД установило личность курьера, ударившего женщину в Новосибирске
Ударивший ногой женщину в Новосибирске курьер не является иностранцем, личность нападавшего установлена, им оказался 28-летний местный житель, заведено... РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
новосибирск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия, новосибирск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
МВД установило личность курьера, ударившего женщину в Новосибирске

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ударивший ногой женщину в Новосибирске курьер не является иностранцем, личность нападавшего установлена, им оказался 28-летний местный житель, заведено уголовное дело о побоях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором молодой человек с курьерским квадратным рюкзаком за плечами внезапно, без видимых причин бьет пожилую женщину и уходит. Пенсионерка 1954 года рождения ударилась о стену и пол. Женщине оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает. В главке МВД сообщили, что полицейские устанавливают личность курьера. Проверку начал СК. Как позднее рассказали пресс-службе компании, сервис доставки товаров и еды "Купер" уволил курьера, ударившего ногой женщину в Новосибирске, все материалы переданы в МВД.
"Мои новосибирские коллеги в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель, работающий пешим курьером. В настоящее время принимаются меры к его задержанию... Распространенная в некоторых СМИ и социальных сетях информация, что фигурант является иностранным гражданином, не соответствует действительности", - написала Волк в Telegram-канале.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои".
ПроисшествияНовосибирскИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
