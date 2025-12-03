Рейтинг@Mail.ru
Сийярто обсудил с Сорокиным украинские атаки на нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/neft-2059603759.html
Сийярто обсудил с Сорокиным украинские атаки на нефтепровод "Дружба"
Сийярто обсудил с Сорокиным украинские атаки на нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 03.12.2025
Сийярто обсудил с Сорокиным украинские атаки на нефтепровод "Дружба"
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил о разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным, который... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T19:16:00+03:00
2025-12-03T19:16:00+03:00
в мире
россия
венгрия
брюссель
петер сийярто
павел сорокин
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043214783_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_4326299d901d47861318a643765ae9ae.jpg
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055539024.html
россия
венгрия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043214783_301:0:2656:1766_1920x0_80_0_0_66b52336abd03204cf77ce9d54ad9213.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, брюссель, петер сийярто, павел сорокин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Венгрия, Брюссель, Петер Сийярто, Павел Сорокин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Сийярто обсудил с Сорокиным украинские атаки на нефтепровод "Дружба"

Сорокин: атака ВСУ на "Дружбу" не угрожает поставкам нефти в Венгрию

© AP Photo / BELA SZANDELSZKYПриемная площадка нефтепровода "Дружба"
Приемная площадка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / BELA SZANDELSZKY
Приемная площадка нефтепровода "Дружба" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил о разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным, который проинформировал его о том, что последняя атака ВСУ на нефтепровод "Дружба" повлекла незначительный ущерб и не угрожает поставкам нефти в Венгрию.
"В последние несколько минут я разговаривал по телефону с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, который подробно проинформировал меня об (украинских - ред.) нападениях на нефтепровод "Дружба". Он также заявил, что предпринимаются серьезные усилия по защите его и связанной с ним инфраструктуры, и что благодаря российским вооруженным силам атаки нанесли лишь незначительный ущерб, который не поставил и не ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию", - сказал Сийярто венгерским журналистам в Брюсселе по окончании заседания глав МИД стран НАТО, трансляцию вел телеканал М1.
Предприятие венгерской нефтегазовой компании MOL - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Сийярто пригрозил Зеленскому за слова о поставках российской нефти
17 ноября, 17:50
 
В миреРоссияВенгрияБрюссельПетер СийяртоПавел СорокинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала