Сийярто обсудил с Сорокиным украинские атаки на нефтепровод "Дружба"

БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил о разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным, который проинформировал его о том, что последняя атака ВСУ на нефтепровод "Дружба" повлекла незначительный ущерб и не угрожает поставкам нефти в Венгрию.