Нефтяники получили 64,7 миллиарда рублей по топливному демпферу
Нефтяники получили 64,7 миллиарда рублей по топливному демпферу
РИА Новости. НЕФТЯНИКИ В НОЯБРЕ ЗА ОКТЯБРЬ ПОЛУЧИЛИ 64,7 МЛРД РУБ ИЗ БЮДЖЕТА РФ ПО ТОПЛИВНОМУ ДЕМПФЕРУ ПРОТИВ 43,8 МЛРД РУБ МЕСЯЦЕМ РАНЕЕ - ДАННЫЕ МИНФИНА РИА Новости, 03.12.2025
россия
2025
Нефтяники в ноябре получили 64,7 миллиарда рублей по топливному демпферу