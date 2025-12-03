Рейтинг@Mail.ru
Нефтяники получили 64,7 миллиарда рублей по топливному демпферу - РИА Новости, 03.12.2025
12:06 03.12.2025
Нефтяники получили 64,7 миллиарда рублей по топливному демпферу
Нефтяники получили 64,7 миллиарда рублей по топливному демпферу
2025
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Нефтяники получили 64,7 миллиарда рублей по топливному демпферу

Нефтяники в ноябре получили 64,7 миллиарда рублей по топливному демпферу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
РИА Новости. НЕФТЯНИКИ В НОЯБРЕ ЗА ОКТЯБРЬ ПОЛУЧИЛИ 64,7 МЛРД РУБ ИЗ БЮДЖЕТА РФ ПО ТОПЛИВНОМУ ДЕМПФЕРУ ПРОТИВ 43,8 МЛРД РУБ МЕСЯЦЕМ РАНЕЕ - ДАННЫЕ МИНФИНА
 
РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
