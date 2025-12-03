Доклад о скандале с Signal могут опубликовать на этой неделе, передает NBC

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Доклад о расследовании инцидента с добавлением главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга в чат мессенджера Signal, где американские власти обсуждали удары по движению "Ансар Алла" (хуситам), как ожидается, будет опубликован на этой неделе, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
"Ожидается, что долгожданный доклад будет опубликован уже на этой неделе", - говорится в публикации.