Историки озадачены зодиакальными кругами на стенах Печатного двора
Наука
 
09:00 03.12.2025 (обновлено: 11:07 03.12.2025)
Историки озадачены зодиакальными кругами на стенах Печатного двора
Историки озадачены зодиакальными кругами на стенах Печатного двора
Научная реставрация, которая проходит в настоящее время в Правильной палате Печатного двора в Москве, ставит перед историками все больше вопросов. В частности,...
наука
наука
университетская наука
архитектура
реставрация
история
российский государственный гуманитарный университет
знаки зодиака
москва
россия
Историки озадачены зодиакальными кругами на стенах Печатного двора

В Москве идет реставрация Правильной палаты Печатного двора в РГГУ

© РИА Новости / Илья Питалев
Правильная палата Печатного двора в Москве
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Научная реставрация, которая проходит в настоящее время в Правильной палате Печатного двора в Москве, ставит перед историками все больше вопросов. В частности, специалисты озадачены изображением зодиакальных символов на стенах здания, где были напечатаны первые книги. Об этом РИА Новости рассказал декан факультета архивоведения и документоведения Историко-архивного института РГГУ Филипп Тараторкин.
© РИА Новости / Илья Питалев
Правильная палата Печатного двора в Москве
Правильная палата Печатного двора в Москве
Во внутреннем дворе Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета идет масштабная реставрация исторического памятника федерального значения — Правильной палаты, известной также как "Теремок". Именно здесь в 1564 году Иваном Федоровым была издана первая на Руси книга "Апостол", а позже — первые буквари, учебники по арифметике и первая отечественная газета "Ведомости".
"Зодиакальные символы — это большая редкость для средневековой Руси, поскольку знаки зодиака не имеют никакого отношения к христианству", — отметил историк. Вместе с тем, по его словам, надо учитывать тот факт, что в Правильной палате Печатного двора работали книжники — "люди просвещения, люди самого широкого кругозора, которые впитывали знания, как пчела собирает нектар с каждого цветка".
© РИА Новости / Илья Питалев
Часть свода с зодиакальными знаками в Правильной палате Печатного двора в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Правильная палата Печатного двора в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Знак зодиака на своде в Правильной палате Печатного двора в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Декан факультета архивоведения и документоведения Историко-архивного института РГГУ Филипп Тараторкин
Он предположил, что именно по заказу книжников оформлялись интерьеры "Теремка". "Они могли заказать изображения 12 знаков зодиака, не вкладывая в них языческого содержания", — пояснил он, добавив, что, скорее всего, зодиакальные знаки воспринимались, как символы мудрости и познания. "Скорее, это больше относилось к энциклопедической культуре, нежели к астрологии в чистом виде", — предположил Филипп Тараторкин, метафорически сравнив это со змеей, обвивающей чашу, которая стала всемирным фармацевтическим символом.
При этом историк выразил удивление степенью сохранности изображений знаков зодиака, поскольку первая и последняя крупная реставрация "Теремка" датируется 1875 годом (правление Александра II).
"В остальных интерьерах здания мы видим более традиционные для средневековой Руси изображения — растительные и цветочные орнаменты присутствуют в интерьере практически каждого средневекового памятника архитектуры", — добавил он.
© РИА Новости / Илья Питалев
Восстановление орнамента в Правильной палате Печатного двора в Москве
Восстановление орнамента в Правильной палате Печатного двора в Москве
 
