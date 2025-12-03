Историки озадачены зодиакальными кругами на стенах Печатного двора

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Научная реставрация, которая проходит в настоящее время в Правильной палате Печатного двора в Москве, ставит перед историками все больше вопросов. В частности, специалисты озадачены изображением зодиакальных символов на стенах здания, где были напечатаны первые книги. Об этом РИА Новости рассказал декан факультета архивоведения и документоведения Историко-архивного института Научная реставрация, которая проходит в настоящее время в Правильной палате Печатного двора в Москве, ставит перед историками все больше вопросов. В частности, специалисты озадачены изображением зодиакальных символов на стенах здания, где были напечатаны первые книги. Об этом РИА Новости рассказал декан факультета архивоведения и документоведения Историко-архивного института РГГУ Филипп Тараторкин.

Во внутреннем дворе Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета идет масштабная реставрация исторического памятника федерального значения — Правильной палаты, известной также как "Теремок". Именно здесь в 1564 году Иваном Федоровым была издана первая на Руси книга "Апостол", а позже — первые буквари, учебники по арифметике и первая отечественная газета "Ведомости".

"Зодиакальные символы — это большая редкость для средневековой Руси, поскольку знаки зодиака не имеют никакого отношения к христианству", — отметил историк. Вместе с тем, по его словам, надо учитывать тот факт, что в Правильной палате Печатного двора работали книжники — "люди просвещения, люди самого широкого кругозора, которые впитывали знания, как пчела собирает нектар с каждого цветка".

Он предположил, что именно по заказу книжников оформлялись интерьеры "Теремка". "Они могли заказать изображения 12 знаков зодиака, не вкладывая в них языческого содержания", — пояснил он, добавив, что, скорее всего, зодиакальные знаки воспринимались, как символы мудрости и познания. "Скорее, это больше относилось к энциклопедической культуре, нежели к астрологии в чистом виде", — предположил Филипп Тараторкин, метафорически сравнив это со змеей, обвивающей чашу, которая стала всемирным фармацевтическим символом.

При этом историк выразил удивление степенью сохранности изображений знаков зодиака, поскольку первая и последняя крупная реставрация "Теремка" датируется 1875 годом (правление Александра II).

"В остальных интерьерах здания мы видим более традиционные для средневековой Руси изображения — растительные и цветочные орнаменты присутствуют в интерьере практически каждого средневекового памятника архитектуры", — добавил он.