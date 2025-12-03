https://ria.ru/20251203/nato-2059641582.html
Медведев заявил, что Совета Россия — НАТО быть не может
Медведев заявил, что Совета Россия — НАТО быть не может
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о ликвидации альянсом Совета Россия–НАТО, заявил, что НАТО - враг... РИА Новости, 03.12.2025
Медведев: НАТО является врагом России, совместного совета быть не может