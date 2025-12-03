Глава МИД Польши заявил об упразднении Совета "Россия — НАТО"

ВАРШАВА, 3 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встречи глав МИД НАТО в Брюсселе заявил об упразднении Совета "Россия-НАТО".
При этом польский министр заявил, что так называемая "европейская безопасность" создается "против России".
"Это была институция, создаваемая во времена, когда казалось, что европейскую безопасность можно создавать с Россией. Эти времена прошли. Сегодня мы создаем европейскую безопасность против России. И это нашло свое институциональное выражение", - сказал он.
Совет Россия–НАТО (СРН) — механизм консультаций России и стран Североатлантического альянса, создан 28 мая 2002 года в Риме. Формат "29+1" предполагал участие на равных правах и обсуждение вопросов безопасности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и мер предотвращения инцидентов.
После 2014 года НАТО приостановил практическое сотрудничество с Россией, сохранив лишь политический диалог. Заседания проходили нерегулярно. В последние годы работа СРН фактически прекращена.