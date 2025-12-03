Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши заявил об упразднении Совета "Россия — НАТО" - РИА Новости, 03.12.2025
18:48 03.12.2025
Глава МИД Польши заявил об упразднении Совета "Россия — НАТО"
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встречи глав МИД НАТО в Брюсселе заявил об упразднении Совета "Россия-НАТО".
Глава МИД Польши заявил об упразднении Совета "Россия — НАТО"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встречи глав МИД НАТО в Брюсселе заявил об упразднении Совета "Россия-НАТО".
"Из формальных решений имело место заявление генерального секретаря НАТО о том, что не существует уже совет "Россия – НАТО". Это то, чего добивалось польское правительство, а теперь стало фактом", - заявил Сикорский журналистам после окончания заседания.
При этом польский министр заявил, что так называемая "европейская безопасность" создается "против России".
"Это была институция, создаваемая во времена, когда казалось, что европейскую безопасность можно создавать с Россией. Эти времена прошли. Сегодня мы создаем европейскую безопасность против России. И это нашло свое институциональное выражение", - сказал он.
Совет Россия–НАТО (СРН) — механизм консультаций России и стран Североатлантического альянса, создан 28 мая 2002 года в Риме. Формат "29+1" предполагал участие на равных правах и обсуждение вопросов безопасности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и мер предотвращения инцидентов.
После 2014 года НАТО приостановил практическое сотрудничество с Россией, сохранив лишь политический диалог. Заседания проходили нерегулярно. В последние годы работа СРН фактически прекращена.
