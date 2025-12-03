Рейтинг@Mail.ru
Politico: НАТО теряет терпение из-за недостаточной помощи Украине - РИА Новости, 03.12.2025
11:21 03.12.2025
Politico: НАТО теряет терпение из-за недостаточной помощи Украине
Politico: НАТО теряет терпение из-за недостаточной помощи Украине

Politico: НАТО теряет терпение к странам, не помогающим Украине

© Фото : NATOФлаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : NATO
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Страны НАТО теряют терпение к членам альянса, которые не выделяют помощь Киеву, либо выделяют ее в малых объемах, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата НАТО.
Источник сообщил изданию, что внутри НАТО возникло разочарование из-за того, что некоторые страны либо вовсе ничего не выделили для Киева, либо пообещали небольшие суммы по происшествии длительного времени с начала конфликта.
«
"Наше терпение иссякает… Многие страны считают, что (помощи выделяется – ред.) слишком мало и слишком поздно", - заявил дипломат изданию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги России и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
СМИ: НАТО не знает, в каком формате вести переговоры с Россией
Вчера, 09:35
 
В миреРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
