СМИ: в НАТО хотят, чтобы Рубио отдал приоритет переговорам с Россией
МОСКВА, 3 дек
2025-12-03T11:21:00+03:00
2025-12-03T11:21:00+03:00
2025-12-03T11:21:00+03:00
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Некоторые члены НАТО хотели бы, чтобы американский госсекретарь Марко Рубио придавал больше значения переговорам с Россией об урегулировании конфликта на Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов альянса.
В конце ноября агентство Рейтер передавало, что Рубио
собирается пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО
3 декабря в Брюсселе
по неясным причинам.
"Некоторые союзники в частном порядке указывают на то, что предпочли бы, чтобы Рубио, если бы ему пришлось выбирать, отдал приоритет переговорам с Россией
, а не встрече с альянсом", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, союзники считают, что Рубио достаточно принимает во внимание обеспокоенность стран Европы
урегулированием на Украине
.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.