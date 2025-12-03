https://ria.ru/20251203/nato-2059424648.html
СМИ: НАТО не знает, в каком формате вести переговоры с Россией
В НАТО задаются вопросом, в каком формате альянс будет вести переговоры с Россией в случае урегулирования на Украине, сообщает газета Politico. РИА Новости, 03.12.2025
СМИ: НАТО не знает, в каком формате вести переговоры с Россией
