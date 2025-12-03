Рейтинг@Mail.ru
СМИ: НАТО не знает, в каком формате вести переговоры с Россией - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/nato-2059424648.html
СМИ: НАТО не знает, в каком формате вести переговоры с Россией
СМИ: НАТО не знает, в каком формате вести переговоры с Россией - РИА Новости, 03.12.2025
СМИ: НАТО не знает, в каком формате вести переговоры с Россией
В НАТО задаются вопросом, в каком формате альянс будет вести переговоры с Россией в случае урегулирования на Украине, сообщает газета Politico. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T09:35:00+03:00
2025-12-03T09:35:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
нато
politico
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767045750_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_876eb2efc8f58fbc61735d67a197be4f.jpg
https://ria.ru/20251202/nato-2059023472.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767045750_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_7575276fed1c10ff6aa65e378c5c8dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, нато, politico, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, НАТО, Politico, Мирный план США по Украине
СМИ: НАТО не знает, в каком формате вести переговоры с Россией

Politico: НАТО не знает, в каком формате вести диалог с РФ после мира на Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги России и США на фоне логотипа НАТО
Флаги России и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Флаги России и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В НАТО задаются вопросом, в каком формате альянс будет вести переговоры с Россией в случае урегулирования на Украине, сообщает газета Politico.
Как отмечает издание, странам альянса предстоит решить, какую роль он будет играть после подписания мирного соглашения по Украине и следует ли возрождать Совет Россия-НАТО.
"Если мы будем участвовать как НАТО (в переговорах - ред.) с Россией по вопросам, представляющим обоюдный интерес, как мы будем их проводить? Совет Россия-НАТО еще жизнеспособен или нам нужно использовать США в качестве посредника?" - приводит газета слова неназванного высокопоставленного дипломата НАТО.
Совет фактически прекратил свою работу в 2022 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Одобрен неожиданный удар по России: в НАТО все же решили воевать за Украину
2 декабря, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСШАНАТОPoliticoМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала