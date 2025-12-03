Politico: НАТО может отказаться от регулярных пакетов помощи Украине

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Страны НАТО рассматривают идею отказа от выделения регулярных пакетов помощи Киеву на 500 миллионов долларов в рамках инициативы PURL, чтобы сделать ее более гибкой, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов НАТО.

"Одним из вариантов было бы устранение необходимости для регулярных пакетов на 500 миллионов долларов, что могло бы позволить странам выделять деньги более гибко, тогда, когда они этого захотят", - пишет издание.