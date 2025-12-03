Рейтинг@Mail.ru
Politico: НАТО может отказаться от регулярных пакетов помощи Украине
08:39 03.12.2025
Politico: НАТО может отказаться от регулярных пакетов помощи Украине
Politico: НАТО может отказаться от регулярных пакетов помощи Украине - РИА Новости, 03.12.2025
Politico: НАТО может отказаться от регулярных пакетов помощи Украине
Страны НАТО рассматривают идею отказа от выделения регулярных пакетов помощи Киеву на 500 миллионов долларов в рамках инициативы PURL, чтобы сделать ее более... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T08:39:00+03:00
2025-12-03T08:39:00+03:00
Politico: НАТО может отказаться от регулярных пакетов помощи Украине

Politico: НАТО может отказаться от регулярных пакетов помощи Украине на $500 млн

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Страны НАТО рассматривают идею отказа от выделения регулярных пакетов помощи Киеву на 500 миллионов долларов в рамках инициативы PURL, чтобы сделать ее более гибкой, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов НАТО.
Издание пишет, что союзники по НАТО ищут способы сделать программу PURL более устойчивой.
Владимир Зеленский перед встречей с Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Режим зашатался". На Западе спорят, кому передать власть на Украине
Вчера, 08:00
"Одним из вариантов было бы устранение необходимости для регулярных пакетов на 500 миллионов долларов, что могло бы позволить странам выделять деньги более гибко, тогда, когда они этого захотят", - пишет издание.
Конечным целями такой идеи называется продолжение поставок оружия Украине и усиление ее позиций на переговорах.
Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил Рубио
Вчера, 06:50
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
