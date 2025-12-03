Кандидат на пост главы НАСА пообещал американскую базу на Луне

Как заявил Айзекман, для успешной высадки на Луну НАСА нужна помощь одного или двух коммерческих партнеров, которые преуспеют в разработке двигателей, чтобы миссии на лунную поверхность стали доступной рутиной.

Первый после многолетних задержек запуск ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion с беспилотной миссией "Артемида-1" состоялся в ноябре 2022 года. Следующий полет, "Артемида-2", как ожидается, с экипажем, намечен на 2026 год. В рамках миссии планируется осуществить облет вокруг Луны, чтобы годом позже с миссией "Артемида-3" вернуться на нее для высадки. Миссия "Артемида-4" должна стать полетом четырех астронавтов к окололунной станции с последующей высадкой на поверхность Луны и сейчас официально планируется на 2028 год, но аудиторские органы ранее предупреждали о вероятных задержках.