Кандидат на пост главы НАСА пообещал американскую базу на Луне
Кандидат на пост главы НАСА пообещал американскую базу на Луне - РИА Новости, 03.12.2025
Кандидат на пост главы НАСА пообещал американскую базу на Луне
Кандидат на пост главы НАСА миллиардер Джаред Айзекман пообещал американскую лунную базу. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T19:28:00+03:00
2025-12-03T19:28:00+03:00
2025-12-03T19:29:00+03:00
луна
сша
Кандидат на пост главы НАСА пообещал американскую базу на Луне
Кандидат на пост главы НАСА Айзекман пообещал американскую лунную базу
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Кандидат на пост главы НАСА миллиардер Джаред Айзекман пообещал американскую лунную базу.
"Думаю, президент США (Дональд Трамп) будет очень восторжен, когда увидит базу на Луне", - заявил Айзекман, выступая перед профильным комитетом сената.
На уточняющий вопрос сенатора он ответил, что будет делать все возможное для успеха проекта освоения Луны, результатом которого станет база.
Как заявил Айзекман, для успешной высадки на Луну НАСА нужна помощь одного или двух коммерческих партнеров, которые преуспеют в разработке двигателей, чтобы миссии на лунную поверхность стали доступной рутиной.
Первый после многолетних задержек запуск ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion с беспилотной миссией "Артемида-1" состоялся в ноябре 2022 года. Следующий полет, "Артемида-2", как ожидается, с экипажем, намечен на 2026 год. В рамках миссии планируется осуществить облет вокруг Луны, чтобы годом позже с миссией "Артемида-3" вернуться на нее для высадки. Миссия "Артемида-4" должна стать полетом четырех астронавтов к окололунной станции с последующей высадкой на поверхность Луны и сейчас официально планируется на 2028 год, но аудиторские органы ранее предупреждали о вероятных задержках.