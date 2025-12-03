Спикер нижегородского парламента Люлин наградил лучших паралимпийцев России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков наградили спортсменов-паралимпийцев на церемонии вручения премии "Возвращение в жизнь", сообщает пресс-служба регионального парламента.

Торжественная церемония награждения премией Паралимпийского комитета России состоялась в региональном центре адаптивных видов спорта "Парус" в Дзержинске Нижегородской области. Лауреатами премии стали спортсмены-паралимпийцы, показавшие выдающиеся спортивные результаты на чемпионатах мира и Европы в 2025 году, а также тренеры, обеспечившие подготовку спортсменов, и люди, внесшие большой вклад в развитие Паралимпийского движения.

Спикер регионального парламента зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина участникам и гостям мероприятия. Люлин отметил, что в Дзержинске собрались атлеты, тренеры и журналисты со всей страны.

"Главными героями стали спортсмены, которые, несмотря на все санкции, в 2025 году успешно выступали на чемпионатах мира и Европы, становились победителями. По итогам сезона вошли в топ-10 сборных команд, собравших самый богатый медальный урожай. Мы можем гордиться, что среди элиты мирового параспорта много наших земляков. Вручил награды победителям в номинации "Преодоление" Андрею Вдовину и Дмитрию Сафронову, а также Евгению Торсунову... Награждали не только спортсменов, но и тренеров. Когда хрупкая незрячая девушка-тренер готовит чемпиона по плаванию среди слепых – это тоже подвиг", - написал спикер регионального парламента на платформе Max.

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области Торжественная церемония награждения лауреатов премии "Возвращение в жизнь" Паралимпийского комитета России в Дзержинске

Лауреаты премии "Возвращение в жизнь" были определены в 10 номинациях, отражающих их жизненные истории и путь на спортивном поприще: "Преодоление", "Я люблю тебя, жизнь", "Личным примером", "Сила в воле", "Точка опоры", "И жизнь, и слезы, и любовь…", "Поворот судьбы", "Что наша жизнь? – борьба!", "Второе дыхание", "Возвращение в жизнь". Председатель законодательного собрания Нижегородской области получил награду в номинации "Точка опоры".

"Дзержинск каждый день доказывает, что является столицей российского параспорта. Нигде больше нет такого плотного графика соревнований: чемпионаты по следж-хоккею, ПОДА-футболу, в этом году впервые приняли Кубок защитников Отечества ПФО. Это высокая оценка общего труда депутатов, правительства области, администрации и думы Дзержинска. Вместе мы развиваем спортивную инфраструктуру, готовим чемпионов с детсада – открываем спорткомплексы для деток с ОВЗ. В планах - построить гостиницу с условиями для комфортного размещения спортсменов с ограниченными возможностями", - сообщил Люлин.