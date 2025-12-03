МВД рассказало, что делать, если мошенники взломали аккаунт на "Госуслугах"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Необходимо сбросить пароль, включить двухфакторную аутентификацию и заказать кредитную историю, если мошенники получили доступ к аккаунту на "Госуслугах", сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф.

"Для восстановления доступа к аккаунту сначала надо сбросить пароль, если же мошенники успели сменить контактные данные, то восстановить доступ через приложение банка-партнёра или позвонить на горячую линию "Госуслуг": 8 (800) 100-70-10", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, после восстановления доступа рекомендуется проверить и обновить личные данные, если они были изменены мошенниками, изучить историю запросов на выплаты или подачу заявлений, также стоит заказать кредитную историю, чтобы проверить не оформили ли злоумышленники заем.

"Защитить аккаунт на "Госуслугах" в будущем можно, включив двухфакторную аутентификацию, тогда при входе на ваш номер будет приходить СМС с кодом подтверждения. Также указать доверенный контакт в настройках безопасности. На этот номер отправят оповещение, если кто-то захочет сменить пароль", - отмечается в сообщении.

В МВД порекомендовали гражданам поставить самозапрет на кредиты. Это можно сделать на "Госуслугах" или в МФЦ, в таком случае мошенники не смогут оформить кредит, даже если получат личные данные.