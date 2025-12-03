Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылся новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"
В Москве открылся новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ" - РИА Новости, 03.12.2025
В Москве открылся новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"
В Москве тремя крупными выставками открылся новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ", созданный по инициативе коллекционеров Андрея и Елизаветы Молчановых. РИА Новости, 03.12.2025
Тремя крупными выставками в Москве открылся новый музейный центр "ЗИЛАРТ"

Музей "ЗИЛАРТ"
Музей ЗИЛАРТ
© Фото предоставлено ЗИЛАРТ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Москве тремя крупными выставками открылся новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ", созданный по инициативе коллекционеров Андрея и Елизаветы Молчановых.
В основе музея — собрание из более чем восьми тысяч произведений, сформированное за 25 лет: от русского авангарда и советского неофициального искусства до актуальной живописи, скульптуры, инсталляции, фотографии и уникальной коллекции традиционного искусства Африки. Постоянной экспозиции нет.
Здание площадью более 13 тысяч квадратных метров спроектировано Сергеем Чобаном и бюро СПИЧ. Фасад из меди со временем меняет цвет и фактуру, становясь символом живого музея. В нем четыре уровня выставочных залов, детское интерактивное пространство, музейный магазин, конференц-зал и ресторан.
"Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве"
Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве
© Фото предоставлено ЗИЛАРТ
"Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве"
На выставке "Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве" — московская и петербургская скульптура второй половины ХХ – начала XXI века, живопись и графикой неофициального и актуального искусства.
"Африканское искусство: боги, предки, жизнь"
Африканское искусство: боги, предки, жизнь
© Фото предоставлено ЗИЛАРТ
"Африканское искусство: боги, предки, жизнь"
В экспозиции "Африканское искусство: боги, предки, жизнь" — более тысячи артефактов, созданных мастерами десятков народов. Проект рассказывает о том, как устроен мир образов, ритуалов и пластики Тропической Африки. А также о том, какое влияние он оказал на художников европейского модернизма Пабло Пикассо, Анри Матисса, Амедео Модильяни, на кубизм, экспрессионизм и фовизм в целом.
Пятый этаж занимает новая масштабная инсталляция „Dies Illa“ Гриши Брускина, одного из самых значимых современных художников, вышедших из среды советского неофициального искусства.

"Проект „Dies Illa“ наполнен образами и метафорами, в которых тревоги и катастрофы современности предстают в обличье аллегорий и притч о судьбе смертного человека, его ошибках, упованиях и страхах, его смятении и его вере. О пребывании на пороге смерти и нового мира", — рассказывает сам художник.
Инсталляция "Приют невинных"
Инсталляция Приют невинных
© Фото предоставлено ЗИЛАРТ
Инсталляция "Приют невинных"
На террасе пятого этажа также представлена инсталляция "Приют невинных" Автор — художник-архитектор Александр Бродский, его работы вошли в собрания Русского музея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, MoMA и Tate Modern.
По пятницам в музее будут проходить концерты, театральные постановки, хореографические перформансы. Первое мероприятие — "Вечер. Пятница" — состоится 5 декабря. Творческое объединение Персимфанс под руководством Петра Айду вместе с художником Ярославом Шварцштейном представят графический балет "Трапеция" на музыку Сергея Прокофьева, мультимедийную интерпретацию камерной партитуры 1925 года.
Атриум музея "ЗИЛАРТ"
Атриум музея ЗИЛАРТ
Атриум музея "ЗИЛАРТ"
© Фото предоставлено ЗИЛАРТ
1 из 3
Экстерьер музея "ЗИЛАРТ"
Экстерьер музея ЗИЛАРТ
Экстерьер музея "ЗИЛАРТ"
© Фото предоставлено ЗИЛАРТ
2 из 3
Музейный магазин "ЗИЛАРТ"
Музейный магазин ЗИЛАРТ
Музейный магазин "ЗИЛАРТ"
© Фото предоставлено ЗИЛАРТ
3 из 3
Атриум музея "ЗИЛАРТ"
© Фото предоставлено ЗИЛАРТ
1 из 3
Экстерьер музея "ЗИЛАРТ"
© Фото предоставлено ЗИЛАРТ
2 из 3
Музейный магазин "ЗИЛАРТ"
© Фото предоставлено ЗИЛАРТ
3 из 3
В декабре стартует цикл архитектурных встреч "Жизнь по плану", который откроется выступлением Юрия Григоряна. А также пройдут лекции искусствоведа Кирилла Светлякова "История искусства — история про тебя. Опыты самопознания" и встречи по психологии искусства на основе исследований нейрофизиолога Натальи Бехтеревой.

Для маленьких посетителей работает сенсорная "Музейная песочница". Для семей с детьми шести-девяти лет — арт-терапевтический курс "вМЕСТЕ" (совместно со студией "САМО"). А подростковая лаборатория "Ателье-медиа" под руководством Аси Тереховой исследует музей и район через подкасты, авторские малотиражные издания и аудиогиды.
