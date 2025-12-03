В Москве открылся новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Москве тремя крупными выставками открылся новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ", созданный по инициативе коллекционеров Андрея и Елизаветы Молчановых.

В основе музея — собрание из более чем восьми тысяч произведений, сформированное за 25 лет: от русского авангарда и советского неофициального искусства до актуальной живописи, скульптуры, инсталляции, фотографии и уникальной коллекции традиционного искусства Африки. Постоянной экспозиции нет.

Здание площадью более 13 тысяч квадратных метров спроектировано Сергеем Чобаном и бюро СПИЧ. Фасад из меди со временем меняет цвет и фактуру, становясь символом живого музея. В нем четыре уровня выставочных залов, детское интерактивное пространство, музейный магазин, конференц-зал и ресторан.

На выставке "Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве" — московская и петербургская скульптура второй половины ХХ – начала XXI века, живопись и графикой неофициального и актуального искусства.

В экспозиции "Африканское искусство: боги, предки, жизнь" — более тысячи артефактов, созданных мастерами десятков народов. Проект рассказывает о том, как устроен мир образов, ритуалов и пластики Тропической Африки. А также о том, какое влияние он оказал на художников европейского модернизма Пабло Пикассо, Анри Матисса, Амедео Модильяни, на кубизм, экспрессионизм и фовизм в целом.

Пятый этаж занимает новая масштабная инсталляция „Dies Illa“ Гриши Брускина, одного из самых значимых современных художников, вышедших из среды советского неофициального искусства.



"Проект „Dies Illa“ наполнен образами и метафорами, в которых тревоги и катастрофы современности предстают в обличье аллегорий и притч о судьбе смертного человека, его ошибках, упованиях и страхах, его смятении и его вере. О пребывании на пороге смерти и нового мира", — рассказывает сам художник.

На террасе пятого этажа также представлена инсталляция "Приют невинных" Автор — художник-архитектор Александр Бродский, его работы вошли в собрания Русского музея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, MoMA и Tate Modern.

По пятницам в музее будут проходить концерты, театральные постановки, хореографические перформансы. Первое мероприятие — "Вечер. Пятница" — состоится 5 декабря. Творческое объединение Персимфанс под руководством Петра Айду вместе с художником Ярославом Шварцштейном представят графический балет "Трапеция" на музыку Сергея Прокофьева, мультимедийную интерпретацию камерной партитуры 1925 года.

