В Москве открылся новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Москве тремя крупными выставками открылся новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ", созданный по инициативе коллекционеров Андрея и Елизаветы Молчановых.
В основе музея — собрание из более чем восьми тысяч произведений, сформированное за 25 лет: от русского авангарда и советского неофициального искусства до актуальной живописи, скульптуры, инсталляции, фотографии и уникальной коллекции традиционного искусства Африки. Постоянной экспозиции нет.
Здание площадью более 13 тысяч квадратных метров спроектировано Сергеем Чобаном и бюро СПИЧ. Фасад из меди со временем меняет цвет и фактуру, становясь символом живого музея. В нем четыре уровня выставочных залов, детское интерактивное пространство, музейный магазин, конференц-зал и ресторан.
"Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве"
"Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве"
На выставке "Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве" — московская и петербургская скульптура второй половины ХХ – начала XXI века, живопись и графикой неофициального и актуального искусства.
"Африканское искусство: боги, предки, жизнь"
"Африканское искусство: боги, предки, жизнь"
В экспозиции "Африканское искусство: боги, предки, жизнь" — более тысячи артефактов, созданных мастерами десятков народов. Проект рассказывает о том, как устроен мир образов, ритуалов и пластики Тропической Африки. А также о том, какое влияние он оказал на художников европейского модернизма Пабло Пикассо, Анри Матисса, Амедео Модильяни, на кубизм, экспрессионизм и фовизм в целом.
Пятый этаж занимает новая масштабная инсталляция „Dies Illa“ Гриши Брускина, одного из самых значимых современных художников, вышедших из среды советского неофициального искусства.
"Проект „Dies Illa“ наполнен образами и метафорами, в которых тревоги и катастрофы современности предстают в обличье аллегорий и притч о судьбе смертного человека, его ошибках, упованиях и страхах, его смятении и его вере. О пребывании на пороге смерти и нового мира", — рассказывает сам художник.
Инсталляция "Приют невинных"
Инсталляция "Приют невинных"
На террасе пятого этажа также представлена инсталляция "Приют невинных" Автор — художник-архитектор Александр Бродский, его работы вошли в собрания Русского музея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, MoMA и Tate Modern.
По пятницам в музее будут проходить концерты, театральные постановки, хореографические перформансы. Первое мероприятие — "Вечер. Пятница" — состоится 5 декабря. Творческое объединение Персимфанс под руководством Петра Айду вместе с художником Ярославом Шварцштейном представят графический балет "Трапеция" на музыку Сергея Прокофьева, мультимедийную интерпретацию камерной партитуры 1925 года.
Атриум музея "ЗИЛАРТ"
Атриум музея "ЗИЛАРТ"
Экстерьер музея "ЗИЛАРТ"
Экстерьер музея "ЗИЛАРТ"
Музейный магазин "ЗИЛАРТ"
Музейный магазин "ЗИЛАРТ"
Атриум музея "ЗИЛАРТ"
Экстерьер музея "ЗИЛАРТ"
Музейный магазин "ЗИЛАРТ"
В декабре стартует цикл архитектурных встреч "Жизнь по плану", который откроется выступлением Юрия Григоряна. А также пройдут лекции искусствоведа Кирилла Светлякова "История искусства — история про тебя. Опыты самопознания" и встречи по психологии искусства на основе исследований нейрофизиолога Натальи Бехтеревой.
Для маленьких посетителей работает сенсорная "Музейная песочница". Для семей с детьми шести-девяти лет — арт-терапевтический курс "вМЕСТЕ" (совместно со студией "САМО"). А подростковая лаборатория "Ателье-медиа" под руководством Аси Тереховой исследует музей и район через подкасты, авторские малотиражные издания и аудиогиды.
