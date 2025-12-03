https://ria.ru/20251203/murashko-2059560249.html
Мурашко рассказал, что студенты медвузов новых регионов помогают врачам
Мурашко рассказал, что студенты медвузов новых регионов помогают врачам
Мурашко рассказал, что студенты медвузов новых регионов помогают врачам
Студенты-медики ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей помогают врачам, несмотря на учебный процесс, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Студенты-медики ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей помогают врачам, несмотря на учебный процесс, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Студенты Луганска
, Донецка
, Запорожья
, Херсона
, медицинских колледжей, которые приходят и, несмотря на учебный процесс, находят время для того, чтобы помогать. Дорогие друзья, я ценю каждого из вас, кто помогает медицинским работникам, и, конечно, сами медицинские работники, не считаясь со временем", - сказал он в ходе форума "Мы вместе".
Он отметил, что студенты-медики Курского университета ежедневно выходили на смену в количестве более 400 человек, когда регион был в опасности.
"В период СВО наши с вами сограждане помогают спасать, помогают на фронте, доставляя грузы, которые, не считаясь со временем, не считаясь собственным подчас и здоровьем, действительно приходят на помощь. Эти люди заслуживают глубокого уважения и поклона", - добавил министр.
Мурашко
также отметил помощь движения "Мы вместе" в борьбе с пандемией.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" - ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России
и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям. Международная премия "Мы вместе" - флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным
в 2020 году предложили волонтеры общероссийской акции "Мы вместе". Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации от 23 июля 2020 года.