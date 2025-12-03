Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал, что студенты медвузов новых регионов помогают врачам - РИА Новости, 03.12.2025
16:43 03.12.2025
Мурашко рассказал, что студенты медвузов новых регионов помогают врачам
Студенты-медики ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей помогают врачам, несмотря на учебный процесс, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мурашко рассказал, что студенты медвузов новых регионов помогают врачам

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Студенты-медики ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей помогают врачам, несмотря на учебный процесс, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Студенты Луганска, Донецка, Запорожья, Херсона, медицинских колледжей, которые приходят и, несмотря на учебный процесс, находят время для того, чтобы помогать. Дорогие друзья, я ценю каждого из вас, кто помогает медицинским работникам, и, конечно, сами медицинские работники, не считаясь со временем", - сказал он в ходе форума "Мы вместе".
Он отметил, что студенты-медики Курского университета ежедневно выходили на смену в количестве более 400 человек, когда регион был в опасности.
"В период СВО наши с вами сограждане помогают спасать, помогают на фронте, доставляя грузы, которые, не считаясь со временем, не считаясь собственным подчас и здоровьем, действительно приходят на помощь. Эти люди заслуживают глубокого уважения и поклона", - добавил министр.
Мурашко также отметил помощь движения "Мы вместе" в борьбе с пандемией.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" - ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям. Международная премия "Мы вместе" - флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры общероссийской акции "Мы вместе". Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации от 23 июля 2020 года.
