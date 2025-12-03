Мурашко рассказал, что студенты медвузов новых регионов помогают врачам

Он отметил, что студенты-медики Курского университета ежедневно выходили на смену в количестве более 400 человек, когда регион был в опасности.

"В период СВО наши с вами сограждане помогают спасать, помогают на фронте, доставляя грузы, которые, не считаясь со временем, не считаясь собственным подчас и здоровьем, действительно приходят на помощь. Эти люди заслуживают глубокого уважения и поклона", - добавил министр.