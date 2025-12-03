https://ria.ru/20251203/mumbai-2059441423.html
ЦБ открыл представительство в Мумбаи
ЦБ открыл представительство в Мумбаи - РИА Новости, 03.12.2025
ЦБ открыл представительство в Мумбаи
Банк России открыл представительство в Мумбаи, финансовой столице Индии, которое будет способствовать усилению и продвижению интересов финансового сектора РФ на РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:52:00+03:00
2025-12-03T10:52:00+03:00
2025-12-03T10:58:00+03:00
мумбаи
центральный банк рф (цб рф)
экономика
мумбаи
Новости
ЦБ открыл представительство в Мумбаи
ЦБ России открыл представительство в Мумбаи