10:52 03.12.2025
ЦБ открыл представительство в Мумбаи
Банк России открыл представительство в Мумбаи, финансовой столице Индии, которое будет способствовать усилению и продвижению интересов финансового сектора РФ на
https://ria.ru/20251202/proekty-2059308174.html
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Банк России открыл представительство в Мумбаи, финансовой столице Индии, которое будет способствовать усилению и продвижению интересов финансового сектора РФ на одном из ключевых международных направлений, сказано в сообщении регулятора.
"Банк России открыл представительство в Мумбаи. Представительство в Мумбаи, финансовой столице Индии, будет способствовать усилению и продвижению интересов финансового сектора Российской Федерации на одном из ключевых международных направлений", - сказано в сообщении.
Отмечается, что оно станет связующим звеном между регуляторами и участниками финансового рынка России и Индии, создаст условия для взаимовыгодного сотрудничества двух стран.
Указывается, что первое представительство Банка России за рубежом было открыто в 2017 году в Пекине.
Путин рассказал о совместных проектах с Индией и Китаем
Путин рассказал о совместных проектах с Индией и Китаем
