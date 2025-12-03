Завершается обновление системы уличного освещения на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства продолжают обновление дополнительного освещения улиц в юго-восточных районах Москвы, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"Специалисты столичного комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по оборудованию дополнительным современным освещением улиц и дворов юго-востока Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего конструкций обновили в районах Марьино (166 опор, 222 светильника), Выхино-Жулебино (169 опор, 205 светильников) и Рязанский (88 опор, 103 светильника).