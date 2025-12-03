Рейтинг@Mail.ru
Завершается обновление системы уличного освещения на юго-востоке Москвы
15:28 03.12.2025 (обновлено: 15:28 04.12.2025)
Завершается обновление системы уличного освещения на юго-востоке Москвы
Завершается обновление системы уличного освещения на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 04.12.2025
Завершается обновление системы уличного освещения на юго-востоке Москвы
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства продолжают обновление дополнительного освещения улиц в юго-восточных районах Москвы, сообщает официальный... РИА Новости, 04.12.2025
Панорама Москвы . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства продолжают обновление дополнительного освещения улиц в юго-восточных районах Москвы, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
"Специалисты столичного комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по оборудованию дополнительным современным освещением улиц и дворов юго-востока Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего конструкций обновили в районах Марьино (166 опор, 222 светильника), Выхино-Жулебино (169 опор, 205 светильников) и Рязанский (88 опор, 103 светильника).
Россети - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Россети" провели переустройство ЛЭП в Новой Москве
2 декабря, 18:46
 
