В Москве выпал первый декабрьский снег
23:59 03.12.2025 (обновлено: 00:01 04.12.2025)
В Москве выпал первый декабрьский снег
В Москве выпал первый декабрьский снег
На юго-западе столицы пошел первый декабрьский снег, передает корреспондент РИА Новости.
В Москве выпал первый декабрьский снег

РИА Новости: на юго-западе Москвы пошел первый декабрьский снег

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На юго-западе столицы пошел первый декабрьский снег, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что начавшийся декабрь продолжит теплые ноябрьские тенденции.
В свою очередь главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова поделилась с РИА Новости в среду, что практически до середины следующей недели сохранится очень теплая погода с фоном температуры выше климатической нормы на четыре-пять градусов. Погоду определяет антициклон, но он носит черты осеннего антициклона, и поэтому ждать от него прояснений пока не приходится.
Тогда как ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил агентству, что снежный покров начнет формироваться во второй декаде декабря.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
