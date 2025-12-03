https://ria.ru/20251203/moskva-2059655265.html
В Москве выпал первый декабрьский снег
На юго-западе столицы пошел первый декабрьский снег, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-03T23:59:00+03:00
2025-12-03T23:59:00+03:00
2025-12-04T00:01:00+03:00
москва
