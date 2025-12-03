https://ria.ru/20251203/moskva-2059653306.html
Мрачные прогнозы о московской экономике не сбылись, заявил Собянин
Мрачные прогнозы о московской экономике не сбылись, заявил Собянин - РИА Новости, 03.12.2025
Мрачные прогнозы о московской экономике не сбылись, заявил Собянин
Мрачные прогнозы про экономику Москвы на год не сбылись, столица выходит с положительным трендом в конце года, заявил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 03.12.2025
Мрачные прогнозы о московской экономике не сбылись, заявил Собянин
Собянин заявил, что Москва выходит с положительным трендом в конце 2025 года