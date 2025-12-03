Рейтинг@Mail.ru
В Москве более 1000 активистов поддержали акцию ко Дню неизвестного солдата
22:31 03.12.2025
В Москве более 1000 активистов поддержали акцию ко Дню неизвестного солдата
Более 1000 активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" выложили из 3000 лампадок надпись "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" в... РИА Новости, 03.12.2025
общество
москва
россия
александр лебедев
молодая гвардия
мгер
день неизвестного солдата
москва
россия
Новости
общество, москва, россия, александр лебедев, молодая гвардия , мгер, день неизвестного солдата
Общество, Москва, Россия, Александр Лебедев, Молодая гвардия , МГЕР, День Неизвестного Солдата
В Москве более 1000 активистов поддержали акцию ко Дню неизвестного солдата

На Поклонной горе активисты выложили 3000 лампадок ко Дню неизвестного солдата

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 1000 активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" выложили из 3000 лампадок надпись "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" в честь Дня неизвестного солдата, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня на Поклонной горе активисты "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты" выложили из свечей фразу "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". Также в День неизвестного солдата мы провели большое количество акций по всей стране, в том числе и в наших новых территориях, Донецкой и Луганской народных республиках", - рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.
Акция завершилась возложением цветов к надписи и Вечному огню.
"Мы стоим у Вечного огня — не просто в память о павших, а в благодарность тем, чьи подвиги навсегда остались безымянными. Их имена неизвестны. Но подвиг — бессмертен. Они — символ всех, кто защитил нашу страну. И пока мы помним — они живы", — отметил зампред "Молодой Гвардии" Александр Лебедев.
День неизвестного солдата – памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она была введена, чтобы увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.
ОбществоМоскваРоссияАлександр ЛебедевМолодая гвардияМГЕРДень Неизвестного Солдата
 
 
