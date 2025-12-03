В Москве более 1000 активистов поддержали акцию ко Дню неизвестного солдата

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 1000 активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" выложили из 3000 лампадок надпись "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" в честь Дня неизвестного солдата, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня на Поклонной горе активисты "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты" выложили из свечей фразу "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". Также в День неизвестного солдата мы провели большое количество акций по всей стране, в том числе и в наших новых территориях, Донецкой и Луганской народных республиках", - рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.
Акция завершилась возложением цветов к надписи и Вечному огню.
"Мы стоим у Вечного огня — не просто в память о павших, а в благодарность тем, чьи подвиги навсегда остались безымянными. Их имена неизвестны. Но подвиг — бессмертен. Они — символ всех, кто защитил нашу страну. И пока мы помним — они живы", — отметил зампред "Молодой Гвардии" Александр Лебедев.
День неизвестного солдата – памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она была введена, чтобы увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.
Эксперты развенчали мифы о Великой Отечественной войне
28 октября, 09:00