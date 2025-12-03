В Москве более 1000 активистов поддержали акцию ко Дню неизвестного солдата

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 1000 активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" выложили из 3000 лампадок надпись "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" в честь Дня неизвестного солдата, передает корреспондент РИА Новости.