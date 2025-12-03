Нехватка кадров в Москве наблюдается во всех секторах, заявил Собянин

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дефицит кадров в Москве наблюдается во всех сферах, всего не хватает около полумиллиона специалистов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что это связано с демографической ситуацией и с активным развитием экономики.

Мэр подчеркнул, что нехватка людей с рабочими специальностями всегда была проблемой, которая сейчас обострилась еще сильнее.