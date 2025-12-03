https://ria.ru/20251203/moskva-2059626035.html
Число тяжелых преступлений в Москве значительно сократилось, заявил Собянин
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число тяжелых преступлений в Москве значительно сократилось, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
"У нас количество тяжелых преступлений - не просто каких-то там электронных преступлений, которых, действительно, во множестве и среди всех категорий, - тяжелых преступлений, такие как убийства, грабежи, кражи, их уменьшилось не на проценты, а в разы. Грабежи уменьшились, по-моему, в 7,5 раз, убийства в два раза и так далее. То есть у нас по всем этим тяжелым категориям произошло серьезное уменьшение преступлений", - сказал Собянин
в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр
" и "Москва 24".
Он отметил, что машины угоняют "какие-то фрики", потому что раньше угоняли около 15 тысяч машин в год, а сегодня это 600 автомобилей.
"Это просто какие-то чудаки, наркоманы, которые угоняют, бросают (машины - ред.). Такого бизнеса вообще не стало, потому что сбежать с этой машиной сегодня уже невозможно", - отметил мэр.